高橋英樹、紫モクレンが満開に ベランダ下の“小さな緑地”を披露「見事に咲き誇りましたね」「綺麗ですね〜」

高橋英樹、紫モクレンが満開に ベランダ下の“小さな緑地”を披露「見事に咲き誇りましたね」「綺麗ですね〜」