（CNN）イランが「非敵対的な」船舶については当局と調整すれば通航を認めると発表したことを受け、ホルムズ海峡を通過する船舶は増えつつある。ただ、この地域で3週間足止めされた末に安全な通航を認められた石油タンカーの船長によれば、先行きは依然不透明なままだ。

船長のサマント・バクタバトサラム氏は、「ある特定の当事者が安全な通航を認めると言っても、安全な通航の条件はさまざまな要因に左右される。それに関与する当事者が多すぎる」と語る。

バクタバトサラム氏はインド国籍。27年の航海経験を持つベテラン船長だが、激化する紛争のさなかに海上で足止めされた乗員を率いるのは今回が初めてだった。

バクタバトサラム氏はCNNの取材に、「非常に緊迫した状況だった」とコメント。「飛翔（ひしょう）体や海空軍の活動を実際に目の当たりにしたし、沿岸部で発生した被害もこの目で見た」と振り返った。

バクタバトサラム氏と乗員はオマーン湾で3週間足止めされた後、地域当局（詳細は非公表）により、軍の護衛を受けた状態で安全に通航することを認められたという。船舶の詳細や、どの国の旗を掲げて航行したかは明らかにしなかった。

バクタバトサラム氏のタンカーはほぼ完全なGPS（全地球測位システム）妨害を受け、乗員は伝統的な航法に頼らざるを得なかった。乗員の士気を維持することも課題となり、バクタバトサラム氏は腹を割った対話や1対1の面談、リモートのカウンセリングサポートで乗り切った。

物資は逼迫（ひっぱく）していったものの、それでも他の船と比べれば状況はまだ良かった。

「実のところ、我々はかなり恵まれていた方だ」「場所によっては、水を配給制にして、手元にあるもので何とかやりくりしている極端なケースもある」

バクタバトサラム氏は米イスラエルとイランの戦争に巻き込まれ、この地域に足止めされた推定2万人の船員の1人だ。