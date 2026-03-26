杏、パリ初イベントに父・渡辺謙から“豪華過ぎる”サプライズ届く「圧倒的存在感で凄い」「粋ですね」と反響
【モデルプレス＝2026/03/26】女優の杏が3月24日、自身のInstagramを更新。父で俳優の渡辺謙からの贈り物を披露し、反響が寄せられている。
【写真】39歳女優「圧倒的存在感で凄い」俳優父からの豪華サプライズプレゼント
杏は「Paris初イベント」とつづり、イベント開催を報告。「沢山の方々にお越しいただき、とてもあたたかく素敵な会になりました」と大盛況だったことを明かした。「会場にはサプライズでお花が…！！まさかの豪華過ぎるお花にびっくりしました」と続け、女優の戸田恵子や杏がファンを公言しているお笑いトリオ・ロバートの秋山竜次、そして渡辺から届いた大きな贈り物の花を披露。豪華な贈り物に驚いたことを明かしている。
そのほか、栞づくりの様子などイベントにまつわる写真が満載の投稿となっている。
この投稿にファンからは「開催おめでとうございます」「お花まで圧倒的存在感で凄い」「粋ですね」「優しい雰囲気を感じます」「お花が綺麗で癒やされます」「世界観が素敵」などと話題となっている。（modelpress編集部）
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【写真】39歳女優「圧倒的存在感で凄い」俳優父からの豪華サプライズプレゼント
◆杏、父・渡辺謙からの贈り物を公開
杏は「Paris初イベント」とつづり、イベント開催を報告。「沢山の方々にお越しいただき、とてもあたたかく素敵な会になりました」と大盛況だったことを明かした。「会場にはサプライズでお花が…！！まさかの豪華過ぎるお花にびっくりしました」と続け、女優の戸田恵子や杏がファンを公言しているお笑いトリオ・ロバートの秋山竜次、そして渡辺から届いた大きな贈り物の花を披露。豪華な贈り物に驚いたことを明かしている。
そのほか、栞づくりの様子などイベントにまつわる写真が満載の投稿となっている。
◆杏の投稿に反響
この投稿にファンからは「開催おめでとうございます」「お花まで圧倒的存在感で凄い」「粋ですね」「優しい雰囲気を感じます」「お花が綺麗で癒やされます」「世界観が素敵」などと話題となっている。（modelpress編集部）
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