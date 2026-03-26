3月26、27日に2夜連続で放送されるスペシャルドラマ「ちるらん 新撰組鎮魂歌」（TBS系）に注目が集まっている。《幕末の京都を舞台に、最強のサムライ集団・新撰組の志士たちの荒々しくも熱い生き様を、ド派手なアクションと、史実に基づきながらも大胆な解釈で描く》（公式サイトより）という内容で、主演は山田裕貴（35）。あの土方歳三を演じる。

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「放送中のNHK大河『豊臣兄弟！』も好調で、時代劇ファンも地上波に戻ってきている。いいタイミングでの放送かと。『ちるらん』で描かれる新撰組は大勢の根強いファンがいる人気コンテンツです。今回はTBSとU-NEXTとTHE SEVENのグローバルプロジェクトとのことで、それなりに予算もかけている。新撰組ファンの期待を裏切らない見応えあるものになるでしょう」（エンタメ誌編集者）

原作は、作画担当の橋本エイジ氏と梅村真也氏による同名漫画。気になる土方歳三以外の志士たちを演じるのは、近藤勇の鈴木伸之（33）をはじめ、若手実力派が顔を揃えている。山南敬助を中村蒼（35）、沖田総司を細田佳央太（24）、永倉新八を上杉柊平（33）、斎藤一を藤原季節（33）、阿比留鋭三郎を杉野遥亮（30）などなど。さらに、岡田以蔵を中島健人（32）、芹沢鴨を綾野剛（44）、松平容保を松本潤（42）が演じるなど、かなり豪華なキャスティングだ。

「先日の第49回日本アカデミー賞で、佐藤二朗さんが『爆弾』で最優秀助演男優賞を受賞しましたが、涙を流して喜んだのが同作で主演を務めた山田さん。仲間の受賞を心から祝福する男気と純粋さが入り混じった山田さんの様子は、視聴者に《山田くん、いい人》と好印象を与えたようです。そういう意味でも『ちるらん』放送のタイミングは抜群」とドラマウオッチャーで芸能ライターの山下真夏氏は話す。

そんな山田も、もう35歳だが、童顔で、年齢の割にはどこか幼さが残る雰囲気もある。

「それが魅力でもあって、山田さんが今でも男女問わず多くの人が憧れるカリスマ土方をどう演じるのか、注目です。『ちるらん』は山田さんにとって“大人の男”への扉を開くきっかけとなる作品になるかも」（山下真夏氏）

もっとも26、27日にTBS系地上波で放送されるのは「江戸青春篇」。放送後の27日からはU-NEXTでドラマシリーズ「京都決戦篇」の配信がスタートする。つまり地上波だけでは完結しない。地上波の放送は、言い方は悪いが“まき餌”というわけだ。

「《いいところで見られなくなるのなら、最初から見ない》なんて視聴者もいるでしょうね。とはいえ、新撰組は何度も映像化されているので、過去に演じた俳優陣を思い出し、比較しながら視聴するという楽しさもあります。公式インスタグラムで投稿されている綾野剛さんの芹沢鴨はゾクゾクする迫力があった。続きを見たくなるという視聴者も多いはずです」（スポーツ紙芸能デスク）

好感度アゲアゲの山田の主演で、脇も豪華キャスト、さらに時代劇ブームの波に乗ってと、準備は万端。果たして制作サイドの狙いはうまく的中するか。

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山田裕貴を男泣きさせた佐藤二朗は、4月期の春ドラマで橋本愛とダブル主演を務める。関連記事【もっと読む】『佐藤二朗に全部賭けた！ フジテレビ“火9”連敗阻止なるか…民放GP帯ドラマ初主演の吉凶』…で詳しく伝えている。