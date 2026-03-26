ＮＰＢは２６日、開幕１軍の出場選手登録選手を公示した。

巨人は新人では城之内邦雄以来、球団６４年ぶりの開幕投手を務めるドラフト１位左腕の竹丸和幸投手、前日本ハムの新戦力の北浦竜次投手や、浦田俊輔内野手、増田陸内野手、中山礼都外野手らが入った。

２カード目に先発する投手を除き、巨人で主な開幕１軍に入らなかった選手は以下の通り。

【投手】

山崎伊織（右肩コンディション不良）

大勢（ＷＢＣ出場からのコンディション調整のため）

戸郷翔征（再調整）、マタ（外国人枠の関係で２軍待機）

バルドナード（ＷＢＣ出場からのコンディション調整のため）

高梨雄平（右座骨部の故障から復帰目指している段階）

松浦慶斗（再調整）

横川凱（コンディション不良から復帰目指している段階）

マルティネス（ＷＢＣ出場からのコンディション調整のため）

【野手】

甲斐拓也（再調整）

小林誠司（２軍待機）

吉川尚輝（昨秋の両股関節手術から復帰目指す段階）

石塚裕惺（再調整）

リチャード（左手骨折）

浅野翔吾（右ふくらはぎ肉離れから復帰目指している段階）