１２球団開幕１軍メンバー決定 新人は巨人・竹丸和幸、広島・平川蓮、ロッテ毛利海大ら【開幕１軍全選手一覧】
セ・パ両リーグは２６日、２７日の開幕戦でベンチ入り可能な出場選手を公示した。
昨季日本一のソフトバンクでは、柳田、周東らが順当にメンバー入りした一方、オスナやオープン戦３本塁打の秋広らが外れた。優勝候補の呼び声高い日本ハムでは、キャンプ途中から右肘関節炎で２軍調整していた清宮が駆け込みで１軍入り。ロッテはサブロー新監督が開幕投手に指名したドラフト２位左腕の毛利が入った。
セ・リーグ優勝の阪神では佐藤輝、森下のＷＢＣ組が順当に名を連ねた一方、セットアッパーの石井が故障で外れた。Ｖ奪回を期す巨人からは球団６４年ぶりの開幕投手に指名されたドラフト１位の竹丸、開幕二塁スタメン候補の浦田らがメンバー入り。広島は開幕１番起用が有力なドラフト１位・平川らが入った。
１２球団の開幕１軍メンバーは以下。〇は新入団、△は移籍、◇は復帰
◆巨人
〈投手〉
〇 竹 丸
△ ハワード
〇 田 和
赤 星
〇 山 城
中 川
田中瑛
ルシアーノ
△ 北 浦
船 迫
泉
石 川
〈捕手〉
大 城
岸 田
山 瀬
〈内野〉
門 脇
坂 本
〇 ダルベック
浦 田
泉 口
増田陸
宇都宮
〈外野〉
丸
△ 松 本
キャベッジ
中 山
佐々木
若 林
◆阪神
〈投手〉
岩 崎
伊藤将
高 橋
及 川
村 上
桐 敷
早 川
木 下
石 黒
湯 浅
ドリス
〇 モレッタ
〈捕手〉
坂 本
△ 伏 見
中 川
嶋 村
〈内野〉
木 浪
大 山
熊 谷
中 野
佐 藤
糸 原
小 幡
植 田
高 寺
〈外野〉
森 下
近 本
△ 浜 田
岡 城
◆ＤｅＮＡ
〈投手〉
東
伊 勢
山 崎
坂 本
吉 野
橋 本
〇 ルイーズ
中川颯
〇 レイノルズ
宮 城
マルセリーノ
〈捕手〉
松 尾
戸 柱
山 本
九 鬼
〈内野〉
林
牧
京 田
筒 香
三 森
石 上
宮 崎
ビシエド
〈外野〉
度 会
佐 野
神 里
梶 原
蝦 名
ヒュンメル
◆ヤクルト
〈投手〉
〇 キハダ
清 水
木 沢
吉 村
星
山 野
荘 司
田 口
高 梨
拓 也
大 西
〇 リランソ
広 沢
〈捕手〉
古 賀
△ 柿 沼
橋 本
鈴木叶
〈内野〉
赤 羽
長 岡
宮 本
オスナ
北 村
田 中
武 岡
伊 藤
〈外野〉
丸山和
サンタナ
増 田
岩 田
◆広島
〈投手〉
〇 斉藤汰
森 浦
床 田
中 崎
益 田
〇 赤 木
鈴 木
〇 ターノック
島 内
ハーン
辻
〈捕手〉
坂 倉
石 原
〈内野〉
〇 勝 田
小 園
佐々木
菊 池
渡 辺
△ 辰 見
佐藤啓
モンテロ
二 俣
〈外野〉
秋 山
野 間
〇 平 川
大 盛
ファビアン
中村奨
◆中日
〈投手〉
橋 本
〇 桜 井
柳
◇ アブレウ
勝 野
梅 野
藤 嶋
〇 牧 野
近 藤
メヒア
〈捕手〉
石 伊
木 下
加 藤
〈内野〉
辻 本
田 中
カリステ
村 松
福 永
〇 サノー
石川昂
△ 阿 部
山 本
板 山
樋 口
〈外野〉
尾 田
岡 林
細 川
◆ソフトバンク
〈投手〉
上 沢
〇 稲 川
〇 鈴木豪
杉 山
伊藤
ヘルナンデス
上茶谷
松本裕
木村光
〈捕手〉
谷川原
海 野
〈内野〉
川 瀬
山 川
今 宮
中村晃
牧原大
栗 原
庄 子
広瀬隆
イヒネ
野 村
〈外野〉
近 藤
柳 田
周 東
柳 町
川 村
◆日本ハム
〈投手〉
矢 沢
伊 藤
山 崎
上 原
田 中
古林睿煬
△ 島 本
福 谷
柳 川
池 田
山 崎
〈捕手〉
マルティネス
郡 司
清水優
吉 田
田 宮
〈内野〉
野 村
〇 カストロ
清宮幸
水 野
山 崎
奈良間
〈外野〉
△ 西 川
五十幡
水 谷
万 波
レイエス
◆ロッテ
〈投手〉
〇 毛 利
小 島
横 山
広 畑
高野脩
田 中
鈴 木
益 田
沢 田
広 池
△ 宮 崎
〇 ロング
〈捕手〉
松 川
佐 藤
寺 地
〈内野〉
池 田
友 杉
上 田
宮崎竜
小 川
ソ ト
〈外野〉
高 部
藤 原
西 川
ポランコ
岡
山 口
山 本
和 田
◆西武
〈投手〉
渡 辺
〇 岩 城
武 内
糸 川
甲斐野
篠 原
ラミレス
黒 田
中村祐
平 良
冨 士
浜 屋
〈捕手〉
〇 小 島
古賀悠
柘 植
〈内野〉
児 玉
△ 石 井
外 崎
源 田
山 村
滝 沢
〈外野〉
△ 桑 原
渡 部
〇 カナリオ
西 川
長谷川
岸
〇 林安可
◆オリックス
〈投手〉
寺 西
椋 木
平 野
宮 城
山 崎
古田島
マチャド
東 松
横山楓
ペルドモ
佐藤一
〈捕手〉
若 月
森 友
福 永
〈内野〉
太 田
西 野
宗
野 口
大 城
紅 林
広 岡
〇 シーモア
中 川
〈外野〉
渡 部
西 川
麦 谷
杉 沢
◆楽天
〈投手〉
荘 司
△ 田中千
加治屋
宋家豪
〇 九 谷
藤 平
西 垣
津留崎
鈴木翔
内
〈捕手〉
太 田
△ 伊藤光
石 原
〈内野〉
小深田
浅 村
村 林
鈴木大
ボイト
黒 川
渡辺佳
平 良
入 江
〈外野〉
辰 己
中 島
〇 マッカスカー
△ 佐 藤
小 郷