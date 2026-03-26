調整する竹丸和幸(カメラ中島　傑)

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　セ・パ両リーグは２６日、２７日の開幕戦でベンチ入り可能な出場選手を公示した。

　昨季日本一のソフトバンクでは、柳田、周東らが順当にメンバー入りした一方、オスナやオープン戦３本塁打の秋広らが外れた。優勝候補の呼び声高い日本ハムでは、キャンプ途中から右肘関節炎で２軍調整していた清宮が駆け込みで１軍入り。ロッテはサブロー新監督が開幕投手に指名したドラフト２位左腕の毛利が入った。

　セ・リーグ優勝の阪神では佐藤輝、森下のＷＢＣ組が順当に名を連ねた一方、セットアッパーの石井が故障で外れた。Ｖ奪回を期す巨人からは球団６４年ぶりの開幕投手に指名されたドラフト１位の竹丸、開幕二塁スタメン候補の浦田らがメンバー入り。広島は開幕１番起用が有力なドラフト１位・平川らが入った。

　１２球団の開幕１軍メンバーは以下。〇は新入団、△は移籍、◇は復帰

◆巨人

〈投手〉

〇 竹　丸

△ ハワード

〇 田　和

赤　星

〇 山　城

中　川

田中瑛

ルシアーノ

△ 北　浦

船　迫

石　川

〈捕手〉

大　城

岸　田

山　瀬

〈内野〉

門　脇

坂　本

〇 ダルベック

浦　田

泉　口

増田陸

宇都宮

〈外野〉

△ 松　本

キャベッジ

中　山

佐々木

若　林

◆阪神

〈投手〉

岩　崎

伊藤将

高　橋

及　川

村　上

桐　敷

早　川

木　下

石　黒

湯　浅

ドリス

〇 モレッタ

〈捕手〉

坂　本

△ 伏　見

中　川

嶋　村

〈内野〉

木　浪

大　山

熊　谷

中　野

佐　藤

糸　原

小　幡

植　田

高　寺

〈外野〉

森　下

近　本

△ 浜　田

岡　城

◆ＤｅＮＡ

〈投手〉

伊　勢

山　崎

坂　本

吉　野

橋　本

〇 ルイーズ

中川颯

〇 レイノルズ

宮　城

マルセリーノ

〈捕手〉

松　尾

戸　柱

山　本

九　鬼

〈内野〉

京　田

筒　香

三　森

石　上

宮　崎

ビシエド

〈外野〉

度　会

佐　野

神　里

梶　原

蝦　名

ヒュンメル

◆ヤクルト

〈投手〉

〇 キハダ

清　水

木　沢

吉　村

山　野

荘　司

田　口

高　梨

拓　也

大　西

〇 リランソ

広　沢

〈捕手〉

古　賀

△ 柿　沼

橋　本

鈴木叶

〈内野〉

赤　羽

長　岡

宮　本

オスナ

北　村

田　中

武　岡

伊　藤

〈外野〉

丸山和

サンタナ

増　田

岩　田

◆広島

〈投手〉

〇 斉藤汰

森　浦

床　田

中　崎

益　田

〇 赤　木

鈴　木

〇 ターノック

島　内

ハーン

〈捕手〉

坂　倉

石　原

〈内野〉

〇 勝　田

小　園

佐々木

菊　池

渡　辺

△ 辰　見

佐藤啓

モンテロ

二　俣

〈外野〉

秋　山

野　間

〇 平　川

大　盛

ファビアン

中村奨

◆中日

〈投手〉

橋　本

〇 桜　井

◇ アブレウ

勝　野

梅　野

藤　嶋

〇 牧　野

近　藤

メヒア

〈捕手〉

石　伊

木　下

加　藤

〈内野〉

辻　本

田　中

カリステ

村　松

福　永

〇 サノー

石川昂

△ 阿　部

山　本

板　山

樋　口

〈外野〉

尾　田

岡　林

細　川

◆ソフトバンク

〈投手〉

上　沢

〇 稲　川

〇 鈴木豪

杉　山

伊藤

ヘルナンデス

上茶谷

松本裕

木村光

〈捕手〉

谷川原　

海　野

〈内野〉

川　瀬

山　川

今　宮

中村晃

牧原大

栗　原

庄　子

広瀬隆

イヒネ

野　村

〈外野〉

近　藤

柳　田

周　東

柳　町

川　村

◆日本ハム

〈投手〉

矢　沢

伊　藤

山　崎

上　原

田　中

古林睿煬

△ 島　本

福　谷

柳　川

池　田

山　崎

〈捕手〉

マルティネス

郡　司

清水優

吉　田　

田　宮

〈内野〉

野　村

〇 カストロ

清宮幸

水　野

山　崎

奈良間

〈外野〉

△ 西　川

五十幡

水　谷

万　波

レイエス

◆ロッテ

〈投手〉

〇 毛　利

小　島

横　山

広　畑

高野脩

田　中

鈴　木

益　田

沢　田

広　池

△ 宮　崎

〇 ロング

〈捕手〉

松　川

佐　藤

寺　地

〈内野〉

池　田

友　杉

上　田

宮崎竜

小　川

ソ　ト

〈外野〉

高　部

藤　原

西　川

ポランコ

山　口

山　本

和　田

◆西武

〈投手〉

渡　辺

〇 岩　城

武　内

糸　川

甲斐野

篠　原

ラミレス

黒　田

中村祐

平　良

冨　士

浜　屋

〈捕手〉

〇 小　島

古賀悠

柘　植

〈内野〉

児　玉

△ 石　井

外　崎　

源　田

山　村

滝　沢

〈外野〉

△ 桑　原　

渡　部

〇 カナリオ

西　川

長谷川

〇 林安可

◆オリックス

〈投手〉

寺　西

椋　木

平　野

宮　城

山　崎

古田島

マチャド

東　松

横山楓

ペルドモ

佐藤一

〈捕手〉

若　月

森　友

福　永

〈内野〉

太　田

西　野

野　口

大　城

紅　林

広　岡

〇 シーモア

中　川

〈外野〉

渡　部

西　川

麦　谷

杉　沢

◆楽天

〈投手〉

荘　司

△ 田中千

加治屋

宋家豪

〇 九　谷

藤　平

西　垣

津留崎

鈴木翔

〈捕手〉

太　田

△ 伊藤光

石　原

〈内野〉

小深田　

浅　村

村　林

鈴木大

ボイト

黒　川

渡辺佳

平　良

入　江

〈外野〉

辰　己

中　島

〇 マッカスカー

△ 佐　藤

小　郷