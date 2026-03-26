セ・パ両リーグは２６日、２７日の開幕戦でベンチ入り可能な出場選手を公示した。

ドラフト１位では、球団６４年ぶりの新人開幕投手に抜擢された巨人・竹丸和幸投手らがメンバー入り。広島・平川蓮外野手は１番での開幕スタメン出場が期待されている。

故障で開幕１軍を逃した投手は阪神・石井大智投手、巨人・山崎伊織投手、中日・松山晋也投手、ヤクルト・山田哲人内野手、オリックス・山下舜平大投手ら。野手ではヤクルト・山田哲人内野手、楽天・宗山塁内野手、西武・ネビン内野手（左脇腹の違和感）らがケガに泣いた。

開幕メンバーから外れた実績者もいた。巨人で昨季開幕投手を務めた戸郷翔征投手、ＦＡ入団した甲斐拓也捕手がメンバー外に。オープン戦で制球難を露呈したＤｅＮＡ・藤浪晋太郎投手も外れた。

ＷＢＣ組では巨人・大勢投手、ロッテ・種市篤暉投手が開幕に間に合わず。来日が遅れたソフトバンク・モイネロ投手、巨人・マルティネス投手も１軍入りしなかった。

◆開幕１軍を逃した主な選手

【阪神】

石井大智投手（左アキレス腱断裂）

梅野隆太郎捕手

ディベイニー内野手

立石正広内野手

前川右京外野手

【ＤｅＮＡ】

藤浪晋太郎投手

大貫晋一投手（右肩手術）

森原康平投手（コンディション不良）

【巨人】

山崎伊織投手（右肩コンディション不良）

戸郷翔征投手

大勢投手

マルティネス投手

甲斐拓也捕手

吉川尚輝内野手（両股関節手術）

リチャード内野手（左手骨折）

【広島】

大瀬良大地投手（右ふくらはぎ痛）

矢野雅哉内野手

末包昇大外野手

【中日】

松山晋也投手（左脇腹の筋損傷）

ボスラー外野手（左ふくらはぎ肉離れ）

上林誠知外野手（右足負傷）

【ヤクルト】

石川雅規投手

山田哲人内野手（左内腹斜筋肉離れ）

内山壮真内野手（左脇腹の張り）

【ソフトバンク】

モイネロ投手

オスナ投手

秋広優人内野手

【日本ハム】

金村尚真投手

斎藤友貴哉投手

上川畑大悟内野手

【オリックス】

山下舜平大投手（右肘コンディション不良）

田嶋大樹投手

頓宮裕真捕手（右膝後十字じん帯損傷）

杉本裕太郎（両膝に慢性的な痛み）

【楽天】

岸孝之投手

宗山塁内野手（左手関節軟骨損傷）

【西武】

山田陽翔投手（右肘コンディション不良）

ウィンゲンター投手（右肩の張り）

ネビン内野手（左脇腹の違和感）

中村剛也内野手

栗山巧外野手

【ロッテ】

種市篤暉投手

カスティーヨ投手（左太もも裏損傷）

ジャクソン投手（右手人さし指裂傷）