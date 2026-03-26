日本野球機構（NPB）は26日、今季開幕戦でベンチ入り可能な出場選手登録名簿を公示した。新人では開幕投手が決まっている巨人1位・竹丸和幸投手（24＝鷺宮製作所）、ロッテ2位・毛利海大投手（22＝明大）らが登録された。

一方で、巨人では第6回ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）に出場した大勢投手（26）、ライデル・マルティネス投手（29）、昨季開幕投手の戸郷翔征（25）、甲斐拓也捕手（33）らが登録されなかった。

阪神ではドラフト1位ルーキー・立石正広投手（22）や、左アキレス腱断裂の石井大智投手（28）が登録外。ヤクルトは左脇腹の張りでリハビリ中の山田や、WBC出場でコンディションを考慮され2軍調整中の中村悠らベテラン勢が“不在”となった。

ソフトバンクではロベルト・オスナ投手（31）が登録外。オリックスでは杉本裕太郎外野手（34）、楽天では左手関節軟骨損傷の宗山塁内野手（23）が開幕メンバーから外れることになった。

【今季の開幕投手】

☆セ・リーグ

巨人・竹丸和幸（初）―阪神・村上頌樹（2年連続2度目） 東京ドーム、18時15分〜

DeNA・東克樹（3年連続4度目）―ヤクルト・吉村貢司郎（初） 横浜スタジアム 18時30分〜

広島・床田寛樹（初）―中日・柳裕也（2年ぶり2度目） マツダスタジアム 18時〜

☆パ・リーグ

ソフトバンク・上沢直之（5年ぶり3度目）―日本ハム・伊藤大海（2年ぶり2度目） みずほPayPayドーム 18時30分〜

オリックス・宮城大弥（3年連続3度目）―楽天・荘司康誠（初） 京セラドーム大阪 18時30分〜

ロッテ・毛利海大（初）―西武・渡辺勇太朗（初） ZOZOマリンスタジアム 18時30分〜）