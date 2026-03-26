「みんかぶ」が集計する「個人投資家の予想（最新４８時間）」の２６日午後２時現在で第一三共<4568.T>が「買い予想数上昇」２位となっている。



同社は２３日、抗悪性腫瘍剤「エンハーツ点滴静注用１００ｍｇ」について、ＨＥＲ２陽性（ＨＥＲ２遺伝子増幅又はＩＨＣ３＋）の進行・再発の固形がん（標準的な治療が困難な場合に限る）の効能又は効果に関する製造販売承認事項一部変更承認を取得したと発表した。また、同剤について日本における添付文書改訂が行われ、ＨＥＲ２陽性の治癒切除不能な進行・再発の胃がんの二次治療として使用できるようになったとも開示しており、これらが買い予想数の増加につながったようだ。なお、２５日の取引時間中には自社株取得期間の終了を発表。同日取引終了後には登壇者のスケジュールの都合で中期経営計画説明会の開催日の延期も発表した。きょうは大幅安となっている。



出所：MINKABU PRESS