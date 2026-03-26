お皿いらずで手も汚れにくい！ポテトチップスが自立する簡単ワザ
▶【写真でやり方を確認】すぐに試せる！ポテトチップスの袋を自立させる方法
ポテトチップスを食べるとき、「手で持っていないと倒れて中身がこぼれる」「お皿に出すと洗い物が増える…」と困った経験はありませんか。今回は、そんなプチストレスを解消する方法をご紹介します。道具不要で、今すぐ試せる簡単ライフハックです。
■道具なしで袋が自立！簡単な裏ワザをご紹介
1、ポテトチップスの袋の上部を開けます。
2、袋の底の両端を両手で持ち、中央に向かって押し込むようにしてマチを作ります。
3、袋をテーブルに置き、しっかり自立すれば完成です。
袋が安定することで片手で中身が取り出しやすくなります。袋が自立して開口部が安定し、中身がせり上がって集まりやすくなるため、袋のフチに手が触れにくく食べやすさが格段にアップします。
■横向きにしてもOK！開口部が広がって中身が見やすい
袋を横向きにした状態でも、同じ方法で自立させられます。横向きにした場合は、底になる部分を同様に内側へ折り込むだけです。
開口部が広がるため、中身が見やすくよりスムーズに取り出せます。
■ポテトチップス以外にも応用可能！個包装にも使える
この方法は、他のスナック菓子や小さなサイズの個包装にも応用できます。一度覚えておけば、車の中や職場、友達とシェアするときにも便利です。
デスクワーク中にお菓子を食べる方も多いでしょう。袋が倒れてカスがテーブルに散らばり、掃除が大変なこともありますよね。この方法を活用すれば倒れる心配もなく、作業中でも気兼ねなくおやつを楽しめます。
■気をつけるポイント｜折り込み方と力加減に注意
気をつけるポイントは力加減です。角を強く押し込みすぎると、ポテトチップスが砕けてしまうことがあるため、注意しましょう。袋の外側から底を押し上げる際は、中身を避けるように指を添えながらゆっくり押し込むのがコツです。
また、折り込む前に袋の形を軽く整えておくと、より安定しやすくなります。
中身が少なくなってきたら折り込みをやや深めにする、あるいは袋の開口部を少し内側に折ると、最後まで取り出しやすくなります。
■道具いらずの簡単ワザでポテトチップスを堪能！
ポテトチップスは袋にひと工夫加えるだけで自立し、格段に食べやすくなります。お皿を使わずに済むため、洗い物が増えないのも嬉しいポイントです。
洗い物を減らしたいときや、ちょっとしたおやつタイム、デスクワーク中にもぴったりの簡単ワザ。道具不要ですぐ試せるので、ぜひ活用してみてください。
文＝りょう
夫と、好奇心旺盛な娘と暮らすママライター。家事や育児に奮闘する中で培った経験をもとに、「無理なく続けられる暮らしの工夫」や「毎日を快適にするライフハック」を紹介しています。日々忙しいママやパパが笑顔になれるヒントをお届けします！