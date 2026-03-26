J３クラブが欧州から24歳日本人FWを完全移籍で獲得！「１試合でも多く勝利に貢献できるよう全力で頑張ります」
J３の奈良クラブは３月25日、川粼修平がポルトガル２部のポルティモネンセから完全移籍加入すると発表した。
現在24歳のFWは、ガンバ大阪のユース出身で2020年にトップチーム昇格。翌年にポルティモネンセに完全移籍したが、なかなか出場機会を得られず。その後はヴィッセル神戸、ラトビアのヴァルミエラFCに期限付き移籍し、25年３月からは東京ヴェルディにレンタルで加入していた。
川粼はクラブの公式サイトを通じて、以下の通りコメントした。
「はじめまして。このたび、奈良クラブに加入することになりました川粼修平です。チームの為に１試合でも多く勝利に貢献できるよう全力で頑張ります。応援よろしくお願いします」
J３で再出発する川粼は、どんな活躍を見せるか。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
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現在24歳のFWは、ガンバ大阪のユース出身で2020年にトップチーム昇格。翌年にポルティモネンセに完全移籍したが、なかなか出場機会を得られず。その後はヴィッセル神戸、ラトビアのヴァルミエラFCに期限付き移籍し、25年３月からは東京ヴェルディにレンタルで加入していた。
川粼はクラブの公式サイトを通じて、以下の通りコメントした。
「はじめまして。このたび、奈良クラブに加入することになりました川粼修平です。チームの為に１試合でも多く勝利に貢献できるよう全力で頑張ります。応援よろしくお願いします」
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