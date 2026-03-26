「代理人は移籍に前向き」パリSGのクバラツヘリアに今夏退団の可能性。プレミアクラブが獲得に興味と英紙報道「調査を進めている」

「代理人は移籍に前向き」パリSGのクバラツヘリアに今夏退団の可能性。プレミアクラブが獲得に興味と英紙報道「調査を進めている」