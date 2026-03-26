地方行政の効率化や規制改革などを進めるための第１６次地方分権一括法案の概要が２６日、判明した。

人口減少による空き家の増加が問題となる中、各地の商工会議所などが自治体の指定を受けて所有者に対する相談業務や管理・活用を行えるようにすることが柱だ。政府は近く閣議決定し、今国会に提出する方針だ。

地方からの制度改正を求める提案を受け、関連する１７法案を一括法案にまとめて改正する。

空き家対策を巡っては、自治体から所有者情報の提供を受けて管理やマッチングなどを行う「空家等管理活用支援法人」の指定制度がある。これまでは一般社団法人やＮＰＯ法人などに対象が限られており、拡充を求める声があった。商工会議所や商工会を対象に加えることで、加入する不動産業者や建設業者などと連携して、迅速な対応が可能となると期待される。

２０２３年の総務省調査では、全国の空き家戸数は約９００万戸と過去最多で、空き家率も１３・８％と最高を更新した。空き家が増えることで治安や防災面での悪影響が指摘されており、政府は増加傾向に歯止めをかけたい考えだ。

このほか、自治体の人材不足が課題となる中、一括法案ではデジタル技術の活用などによる自治体業務の簡素化や効率化も進める。都道府県が相続人特定などのため市区町村に戸籍証明書の請求を行う際、オンラインで手続きを行えるようにする。自治体に義務付けられている財政状況の公表回数も「年２回以上」から「年１回以上」へ緩和する方針だ。

自治体が借金をする際に発行する地方債をデジタル証券で発行可能にする法改正も一括法案に取り込む。少額からの投資ができるようにし、購入者の幅を広げて資金調達先を多角化する狙いがある。