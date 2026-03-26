太平洋に浮かぶ硫黄島（東京都小笠原村）。

温暖で「南の楽園」とも呼ばれた小さな島は太平洋戦争の末期、血で血を洗う戦場と化した。戦後は米軍や自衛隊の基地となった。組織的な戦闘終結から２６日で８１年。疎開させられた島民は今も戻れず、望郷の念を募らせる。（長谷部耕二）

庭にパパイア、道端にパイナップル

「家の庭にはパパイアやオレンジの木があり、道端に生えたパイナップルやグアバがおやつだった」。島で生まれ育った斎藤信治さん（９０）（福島県大玉村）は、平和だった島をそう懐かしむ。

明治時代、宮城県出身の祖父が入植した。父・利男さんは８・５ヘクタールの農地で麻酔薬原料のコカの葉などを栽培していた。

家では牛のほか豚、鶏も飼っていた。真っ青な海ではクロダイやアジが釣れた。毎日が楽しかった。

冬は寒く、生活貧しく

太平洋戦争勃発後の１９４２年、大勢の海軍兵士が移り住んできた。東京―サイパンの中間に位置する島は、本土と南方戦線を結ぶ軍事的な要衝となっていった。

４４年には米軍の攻撃が始まり、空襲警報が鳴り響くようになった。斎藤さんは防空壕（ごう）で、「ヒューン、ヒューン」という爆撃の音を震えながら聞いた。

その年の６月、約１０００人の島民は強制疎開することになった。一家が栃木・那須高原に流れ着いたのは戦後の４６年。雑木林を伐採し、原野を開墾した。斎藤さんも必死に手伝った。

冬は寒く、生活は貧しかった。苦しい時、いつも思い出すのは暖かくて楽しかった島での暮らしだった。

斎藤さんが中学を出て川崎市の家具店に就職する際、一家は開拓を諦め栃木を離れた。利男さんは８１年、異郷の地で亡くなった。

「なかったことにされてしまう」

島を追われた元島民は戦後、貧困にあえいだ。５３年の都などの調査では、小笠原諸島の島民１３９０戸中、１１８２戸が生活に困窮し、心中に追い込まれた世帯もあったという。

元島民が希望の光としたのが故郷への帰還だった。

小笠原諸島は６８年、米国から日本に返還された。だが、自衛隊が駐留を始めた硫黄島への帰還はかなわなかった。元島民らは６９年、「硫黄島帰島促進協議会」を作って帰還の訴えを始めたが、国は火山活動なども理由に「定住は困難」との立場を示し続けた。

協議会は、墓参事業などで訪島した元島民らができるだけ長く滞在できるようにすることも求めている。元島民で存命なのは３０人前後といい、２世の麻生憲司会長（６２）は「ゆっくり故郷をしのぶ時間をとれるようにしてほしい」と訴える。

島の火山活動は続く。「帰島が難しいのはわかっている」。斎藤さんはそう語りながらも、「我々が言い続けなければ島での暮らしがなかったことにされてしまう」と語気を強めた。

◆硫黄島＝東京都心から南に約１２５０キロ離れた火山島。１９４５年２月１９日、日本軍が守る島に米軍が上陸し、日本軍２万人以上、米軍約７０００人の戦死者を出す苛烈な戦闘が展開された。戦後は米軍に占領された。現在は自衛隊員らが駐留し、墓参事業などを除いて一般の立ち入りが制限されている。