世界フィギュア選手権

フィギュアスケートの世界選手権2026（チェコ・プラハ）は25日（日本時間26日）、ペアのショートプログラム（SP）が行われた。ミラノ・コルティナ五輪金メダリストの“りくりゅう”こと三浦璃来・木原龍一組（木下グループ）が欠場する中、日本ペアの長岡柚奈・森口澄士組（木下アカデミー）が69.55点で5位と好スタートを切った。トップ争いは外国勢が上位を占める中、日本勢の健闘が光った。

会心の演技だった。スロージャンプは長岡がしっかり着氷。森口との息の合ったリフトやスピンを披露し、会場を沸かせた。演技終了後には2人でハイタッチを交わし、充実の演技に手応えを覗かせていた。

五輪日本語版公式Xが「ゆなすみこと長岡柚奈選手・森口澄士選手組が、ペアショートプログラム5位発進です」と記し、実際の演技動画を公開。大舞台での好演技がネット上で話題を呼び、日本ファンの期待感も膨らむばかりだ。

「これは4年後期待だな！！」

「本当に4年後、金メダル候補筆頭なのでは？？？？？？？」

「今から4年後が楽しみ」

「上出来、上出来 五輪の悪夢をきれいに払拭したのは立派 5位とは期待以上でした」

「ゆなすみも素晴らしかった！ しかも、まだ伸び代残しての5位って、本当に4年後が楽しみ」

「ゆなすみ素晴らしい 本当に4年後が楽しみ」

「ゆなすみは五輪で観れなかったフリーに期待 どこまで順位を上げられるか」

フリーに進めなかった五輪での雪辱を期す長岡・森口組。ペアフリーは26日（同27日）に行われる。



（THE ANSWER編集部）