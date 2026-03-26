40・50代の春に【ユニクロのカーゴパンツ】「快適な穿き心地」「ラフなのにきれいめ」

ワイドシルエットのパンツは今季も本命アイテムのひとつに。定番のジーンズもいいけれど、少し気分を変えるなら「カーゴパンツ」をチェック！ 今回は、おしゃれさんが太鼓判を押している【ユニクロ】のアイテムをご紹介します。楽ちんなのにサマになるシルエットで、ミドル世代の一軍選手になりそうです。

一点投入で旬顔コーデに導くカーブシルエット

【ユニクロ】「ワイドフィットカーゴパンツ」\3,990（税込）

トレンドのカーブシルエットを採用したカーゴパンツ。裾のドロストをキュッと絞ると、シルエットのアレンジが楽しめます。ウエストは着脱しやすいゴム仕様。ハリのあるコットンナイロン素材が使われているので、カジュアルながらもきれいめに穿けそうです。Tシャツと合わせてラフに仕上げたり、シャツで爽やかに決めるのも◎

レーストップスと合わせた甘辛コーデ

繊細なレース素材のトップスにカーゴパンツを合わせれば、甘辛ミックスな今っぽコーデに。パンツにボリュームがあるので、トップスはコンパクトなものを選ぶとメリハリのある着こなしに仕上がります。2児のママインフルエンサー@co_co_nanaさんによると「ウエストゴム仕様で快適な穿き心地で◎」とのことで、春の楽ちんスタイルにぴったり。また、「ラフなのに綺麗めに穿ける」という点もお気に入りなのだとか！

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