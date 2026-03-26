講談社から、東京ディズニーランドの「ミニーのスタイルスタジオ」がまるごと楽しめる絵本が登場。

東京ディズニーリゾートのオフィシャルカメラマンによる撮りおろし写真で構成した「東京ディズニーランド ミニーのスタイルスタジオへ ようこそ！」が発売されます☆

講談社「東京ディズニーランド ミニーのスタイルスタジオへ ようこそ！」

定価：1,760円（税込）

発売日：2026年3月26日（木）※発売日は書店によって異なる場合があります

サイズ：たて205mm×よこ205mm

仕様：オールカラー22ページ／上製本

対象年齢：3歳から大人まで

販売店舗：全国の書店、Amazonなど

東京ディズニーランドの「ミニーのスタイルスタジオ」は、ファッションデザイナーとして活躍するミニーマウスのスタジオを見学したあとに、おしゃれな服に身を包んだ「ミニーマウス」と写真が撮れる場所。

東京ディズニーリゾートで「ミニーマウス」に会える施設はここだけです。

オープンした2020年からたくさんのゲストでいつも大人気。

今回、「ミニーマウス」がここで過ごすある一日を「写真集えほん」としてまとめた「東京ディズニーランド ミニーのスタイルスタジオへ ようこそ！」が、講談社より発売されます。

「ミニーのスタイルスタジオ」を訪れたことがある人ならきっと、「ここでミニーはどんなふうに服を作っているのかな」と想像をふくらませたことがあるはず。

今回発売される絵本には、オフィスやワークルームで服のデザインを考える姿や、布を切ったり縫ったりする姿など、実際にここで作業する「ミニーマウス」の姿がたっぷり掲載されています。

ファッションデザイナーとしての活躍ぶりを堪能できる一冊です。

デザイナーとしての「ミニーマウス」の姿とともに、随所に施されたこだわりのプロップス（小物）も一つひとつじっくりと見られます。

さらに「ミッキーマウス」や「デイジーダック」が登場するなど、「ミニーマウス」のリアルな日常が描かれたストーリー仕立てになっているため、大人から子どもまで世代を問わず楽しめます。

スタジオ全体のキュートでポップなイメージが全ページにあふれ、めくるたびに心ときめく写真が並んでいるのもこの絵本ならではです☆

「ミニーマウス」が「ミニーのスタイルスタジオ」で過ごす貴重なショットを見ることができる絵本。

講談社の「東京ディズニーランド ミニーのスタイルスタジオへ ようこそ！」は、全国の書店、Amazonなどで発売です☆

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