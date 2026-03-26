男女混合アイドル、メンバーが芸能界引退を表明 吉本坂46・比嘉琉々香「新しい人生を自分のペースで歩んでいきたい」【全文あり】
男女混合アイドルグループ・吉本坂46の比嘉琉々香（25）が25日、自身のXで3月末をもって芸能界を引退すると伝えた。
【写真】スーツ姿の吉本坂46・比嘉琉々香
「今後は一度立ち止まり、一人の人間として新しい人生を自分のペースで歩んでいきたいと思っています」と今後について言及した比嘉。「右も左も分からぬまま飛び込んだこの世界で、約6年という時間を歩んでこられたのは、皆さまの支えがあったからこそです」とし、「6年間、最高の宝物をありがとうございました」と感謝を伝えた。
また、29日にライブ配信サービス「SHOWROOM」で最後の配信を行うことを発表。各SNSアカウントは31日をもって削除するとした。
同グループは、秋元康氏プロデュースによる、乃木坂46・欅坂46（現櫻坂46）に続く坂道シリーズとして2018年8月に結成された。吉本興業グループに所属するタレント約6000人の中から選ばれたメンバーで編成された年齢と性別もバラバラな異色の男女混合アイドルグループとして活躍したが、22年2月5日のアニバーサリーライブをもって活動休止となっている。
比嘉は、2000年8月30日生まれ。沖縄出身。趣味はツーリングで、特技は三線、イラスト。
【全文】
いつも温かい応援をいただき、本当にありがとうございます。
私、比嘉琉々香はこの度、3月末日をもって芸能界を引退することを決意いたしました。
今後は一度立ち止まり、一人の人間として新しい人生を自分のペースで歩んでいきたいと思っています。
右も左も分からぬまま飛び込んだこの世界で、約6年という時間を歩んでこられたのは、皆さまの支えがあったからこそです。
なお、3月29日(日)20時より、SHOWROOMにて最後の配信をさせていただきます。
各SNSアカウントは3月31日をもちまして削除させていただきます。
6年間、最高の宝物をありがとうございました。
これからも、皆さまの毎日があたたかく輝くものでありますように。
2026年3月吉日
比嘉琉々香
【写真】スーツ姿の吉本坂46・比嘉琉々香
「今後は一度立ち止まり、一人の人間として新しい人生を自分のペースで歩んでいきたいと思っています」と今後について言及した比嘉。「右も左も分からぬまま飛び込んだこの世界で、約6年という時間を歩んでこられたのは、皆さまの支えがあったからこそです」とし、「6年間、最高の宝物をありがとうございました」と感謝を伝えた。
同グループは、秋元康氏プロデュースによる、乃木坂46・欅坂46（現櫻坂46）に続く坂道シリーズとして2018年8月に結成された。吉本興業グループに所属するタレント約6000人の中から選ばれたメンバーで編成された年齢と性別もバラバラな異色の男女混合アイドルグループとして活躍したが、22年2月5日のアニバーサリーライブをもって活動休止となっている。
比嘉は、2000年8月30日生まれ。沖縄出身。趣味はツーリングで、特技は三線、イラスト。
【全文】
いつも温かい応援をいただき、本当にありがとうございます。
私、比嘉琉々香はこの度、3月末日をもって芸能界を引退することを決意いたしました。
今後は一度立ち止まり、一人の人間として新しい人生を自分のペースで歩んでいきたいと思っています。
右も左も分からぬまま飛び込んだこの世界で、約6年という時間を歩んでこられたのは、皆さまの支えがあったからこそです。
なお、3月29日(日)20時より、SHOWROOMにて最後の配信をさせていただきます。
各SNSアカウントは3月31日をもちまして削除させていただきます。
6年間、最高の宝物をありがとうございました。
これからも、皆さまの毎日があたたかく輝くものでありますように。
2026年3月吉日
比嘉琉々香