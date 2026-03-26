ヨネスケこと落語家の桂米助（77）が26日放送のテレビ朝日「徹子の部屋」（月〜金曜後1・00）にゲスト出演。過去に会っていた意外な人物を明かした。

同番組では、1985年から日本テレビで放送されていた名物コーナー「突撃！隣の晩ごはん」について、ヨネスケは「6000軒は回ってますね」と振り返った。

司会の黒柳徹子が「凄いですね、人の食べてるところをね」と笑うと、「ヨネスケイコールしゃもじって言われる。だから今でも、講演や何かに行くと、しゃもじをプレゼントするんです」と話した。

しかしあまりの訪問数に「何を食べたかも全然覚えてない」とぶっちゃけ。黒柳が「その中に意外な方がいらしたのが、最近分かった。ビックリしますよ、皆さん」と呼びかけた。ヨネスケは「高市早苗さん」と続け、「“突撃！隣の議員会館”っていうので」と明かした。

当時、高市氏はまだ「新人の頃」といい、2人で「サバの塩焼きを食べた」とヨネスケ。「総理大臣が私の名前を覚えててくれたって、これはうれしかったですね」といい、「普通は大臣になるような方は、突撃したからって名前は覚えてませんよ」と改めて驚いていた。

ヨネスケは今年2月、自身のX（旧ツイッター）で「小野田議員のYouTube『突撃隣の議員会館』で以前私が晩ごはんで高市早苗総理大臣の議員宿舎に突撃した事を高市早苗総理が話してました」と投稿。「名前を覚えてくれていただけでも、めちゃくちゃ嬉しいです」とつづっていた。