お笑いコンビ・ななまがりの初瀬悠太が２６日、よしもとアカデミー東京校で特別授業を行った。

初瀬は、２１日に行われたピン芸人日本一決定戦「Ｒ−１グランプリ２０２６」のファイナリスト。世の中にある答えが出てない答えを「言い切る男」のネタを披露し、ファーストステージ６位。優勝は逃したものの、そのキャラクターが話題を呼んだ。

講義後の取材では、「幻の２本目」に言及。「メドレーで言い切る男」を披露する予定だったと明かした。

「答えが出てない曲って多いんですよ」とし、「例えば、井上陽水さんの『夢の中へ』の歌詞、『探しものは何ですか？』とか、『アンパンマンのマーチ』の『なにが君のしあわせ？』とかを、言い切るネタをやろうとしてました」と告白した。

それを披露していたら、優勝できていたか？という質問には、「あの回に関しては、優勝できてない！」と言い切っていた。

「言い切る男」のネタは、１０年以上前からやっているネタだったと話す。「たたいてたたいて、ようやく決勝に行けた。とりあえず、ネタができるだけでめっちゃうれしかった」と大会を振り返った。

今後については、「ＣＭのオファーが来てほしい。何でも、その商品の良いこと言い切れますから！」と熱望した。

よしもとアカデミーは、お笑い芸人養成所のＮＳＣなど５つのスクールからなる、吉本興業グループの教育機関。４月３０日まで、２０２６年度の生徒募集を延長している。