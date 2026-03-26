元「HKT48」でタレントの村重杏奈（27）が25日、ニッポン放送「大沢あかね LUCKY 7」（月〜金曜後9・50）にゲスト出演。アイドル時代を振り返った。

2011年にオーディションに合格しHKT48に加入した村重。オーディションについて「自信満々でしたね、最終オーディションのとき秋元先生が真ん中に座っていて秋元先生だけずっと見ていました。“私が原石ですよ！”みたいな目で見ていました」とした上で、「松田聖子さんの『風は秋色』っていう曲を歌ったんですけど、それを秋元先生の目を見ながら歌いましたね」と明かした。

アイドルになった後には「プライドへし折られました。見渡したときに“私って1番可愛いわけではないかもしれない”とかって思いました。別の子がセンターになっていて、でも頑張ったらセンターになれるかもと思っていたんですけど、センターはなれなかったですね。結果的に言うと」とコメント。

10年間のアイドル活動得たものについては「根性です。3列目の端っこってめっちゃ恥ずかしいんですよ、確かにこれを言うと私のファンの方に申し訳ないですけどやっぱり前列で歌って踊っている子の方が目に入るじゃないですか」「そんな中で3列目の端っこで誰とも目が合わない中で踊っていると恥ずかしくて“誰も見ていないのに何で一生懸命やってるんだろう”って思っていた時期もあるんですけど、でもそういうヤツがいなきゃセンターって輝けないかもしれないじゃないですか。3列目の端っこがあるから1列目が輝いているんだみたいな」と振り返った。