◇MLB ヤンキース 7-0 ジャイアンツ（日本時間26日、オラクル・パーク）

ヤンキースがジャイアンツとの開幕戦で投打がかみ合い7-0と完勝。2026年シーズンで好スタートを切りました。一方、チームの打線を牽引するアーロン・ジャッジ選手は4三振スタート。最終的に5打数ノーヒットと、バットは振るいませんでした。

試合が動いたのは2回でした。ヤンキース打線は1死からチャンスをつくると、ホセ・カバジェロ選手やライアン・マクマーン選手、オースティン・ウェルズ選手、トレント・グリシャム選手と3つのタイムリーを含む4連打で一気に5点を先制します。

さらに5回にも相手先発ローガン・ウェブ投手をとらえ、コディ・ベリンジャー選手とベン・ライス選手の連打に続き、ジアンカルロ・スタントン選手のタイムリーで1点を加えると、ジャズ・チザム選手の一塁ゴロの間にもう1点奪い7点リードとします。

投げては先発のマックス・フリード投手が7回途中まで無失点と好投。救援陣も無失点リレーを続け、チームを完封勝利に導きました。

投打がかみ合い好スタートを切ったヤンキース。そんな中、心配されるのはチームの顔、アーロン・ジャッジ選手の状態です。この日は初打席から4打席連続三振と元気がなく、最後の5打席目でもサードゴロに倒れ無安打に終わりました。次戦こそMLB屈指の強打者であるジャッジ選手の豪快なバッティングに期待です。