◆センバツ第８日 ▽２回戦 三重―大阪桐蔭（２６日・甲子園）

８年ぶり１４度目の出場となった三重が、大阪桐蔭からヒット２本で計４点を奪った。

初回に１点を先制されたが、計３四球に１安打で２点を奪って一時逆転。２回に２点、３、４回には１点ずつを献上。リードを３点に広げられて迎えた４回の攻撃に、高校野球ファンが沸いた。２死から、松原創汰が四球で出塁。続く中森仁瑚が右翼線二塁打で２死二、三塁と好機を拡大した。すると、水野央清への２球目。相手先発・吉岡貫介（３年）が暴投。松原が生還し１点を返すと、なお２死三塁で、水野への３球目もワンバウンドとなり、再び暴投で中森も生還し４点目。１点差まで詰め寄った。

昨秋の東海大会準Ｖ校が、４回まで２安打に抑えられながらも、大阪桐蔭から４点を奪取し５回を終えた時点で４―５。ＳＮＳでは「三重高校さん２安打で４得点は効率良すぎるって」「三重高校、ヒット未だ２本のみ。それでも４点取って大阪桐蔭に一点差とくらいついている」「ヒット２本で大阪桐蔭から４点取る三重すご」など、驚く声が上がった。

三重県勢は、甲子園で大阪勢に春夏通算１勝１０敗。勝利は１９６９年春に、三重が浪商に２―０で勝って以来、５７年ぶりとなる。