ティモンディ高岸宏行、トレーニングは多くて週10「早朝5時に行き、仕事後6時とかにもう一回行く」
お笑いコンビ・ティモンディの高岸宏行（33）が26日、都内で行われたエニタイムフィットネス「新生活 粋トレチャレンジ 決意表明イベント」にタレントの岡田結実（25）とともに登場した。トレーニングは多くて「週10」だと明かした。
【全身ショット】週10トレーニング…！引き締まった姿を見せつけた高岸宏行
独立リーグ・ルートインBCリーグの「栃木ゴールデンブレーブス」でプロ野球選手としても活躍している高岸は、エニタイム会員で普段からトレーニングしているといい「ちょうど今朝も、エニタイムを経由しての現場入りとなっております。お世話になっております！」と現場にいるスタッフたちにあいさつ。
トレーニングがルーティンになっている高岸。「家の近くにありがたいことにエニタイムさんがいらっしゃるということなので、週7から、多い時では週10で行ってます！」と声を張る。岡田が「え、10？」と驚くと「早朝の5時に行って、お仕事の後の6時とかにもう一回行くっていう日もあります」と明かしていた。
「エニタイムフィットネス」は、「始まる春を、変われる春に。」をキャッチコピーとして新たに掲げ、テレビCMなど全国プロモーションを展開する。
【全身ショット】週10トレーニング…！引き締まった姿を見せつけた高岸宏行
独立リーグ・ルートインBCリーグの「栃木ゴールデンブレーブス」でプロ野球選手としても活躍している高岸は、エニタイム会員で普段からトレーニングしているといい「ちょうど今朝も、エニタイムを経由しての現場入りとなっております。お世話になっております！」と現場にいるスタッフたちにあいさつ。
「エニタイムフィットネス」は、「始まる春を、変われる春に。」をキャッチコピーとして新たに掲げ、テレビCMなど全国プロモーションを展開する。