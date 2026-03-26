韓国俳優パク・ソジュン（37）が26日、岐阜県の老舗木材メーカー「丸山木材」のブランド「meet tree」のアンバサダー就任会見を都内で行った。

日本滞在中に同ブランドのハンドソープをたまたま使用。森林浴気分を味わえる香りを覚えていた縁があったという。アンバサダー就任にあたっては、パクの持つ誠実で自然体なイメージが、昨年に韓国へ進出し、両国の架け橋を目指すブランドの思いと一致したことなども理由。

「光栄です。最善を尽くしていきたい」というパク。すでに撮影したウェブCMを振り返り「ブランドイメージがきれいで爽やか。だから穏やかに落ち着いて見られるように気を付けた」と話した。

普段から美のケアには気を付けている。奇麗な肌を保つ秘訣（ひけつ）は「ケアを欠かさずに続けることが大切。仕事がら不規則な生活なのでルーティンを決めて、1日のスキンケアだけでなく、1日のルーティンを守る」と明かした。

パクのルーティンとは「スキンケアは何よりもクレンジングが大事。メークはクレンジングで奇麗に落とす。肌には水分も大事。乾燥しないようにしている」。

美容の悩みを明かす際は、最初に「はーっ」と大きなため息をついた後で「老化を送らせることが韓国では重要視されている。老化をいくら遅らせるか。科学的な医療ではなくオーガニックに近い材料で。以前は考えなかったが、最近は考えたり悩んだりしている」と話した。

お勧めはボディークリーム。「夏は乾燥するのでクリームを塗るようにしている。香りも良いからボディークリームがおすすめです」。

大事なこととしてフリップに「Refresh」と書いた。「寝室にスプレーをかけて寝る。すると、朝起きた時に爽やかな気分になれる」。司会者が「ファンが枕カバーに香りのスプレーをかけると同じ気分を朝に味わえるのか？」と質問をすると、恥ずかしそうにしながら「そうですね」と返した。

香りのほかにリフレッシュをする方法は「シャワー」だという。「全ての仕事を終えてシャワーを浴びる時です」。現在は新しい作品の撮影の真っ最中。「新しい刺激を受けて、生きていると感じます。ベストを尽くして撮影をしています」とアピールした。