女優飯豊まりえ（28）が26日、都内でNHK「泉京香は黙らない」（5月4日午後9時半）取材会に出席した。

荒木飛呂彦氏の人気シリーズ「岸辺露伴は動かない」の最新作。飯豊が演じる、岸辺露伴の担当編集にして相棒である泉京香が主人公となるのはシリーズ初となる。「露伴シリーズを7年やらせてもらって、今までの積み重ねがあって今日がある。たくさんの方の支えが会ってこの作品が生まれた」と感謝し、「今までの積み重ねと新しいものが良い具合に交わって、面白い化学変化になっている。露伴先生があっての泉くんの、1人での突破力に注目してもらえたら」と語った。

京香の新たな一面も見られるといい、「京香が露伴先生に初めて言い返すシーンがある。露伴先生にとっても泉くんの譲れない部分を知る新しい一面になる。デビューさせた新人漫画家に対して熱くなるシーンもあって、そこから話が展開していきます」と予告した。

同作では、夫の高橋一生（45）が演じる岸辺露伴も出演。「現場でリハーサルをすると、台本で読んでいたものと現場で感じたものが違うことがある。そういうときに『もっとその感情を表現した方がいいかもね』みたいなアドバイスをもらうことは、1期の時からあります」と現場でのやりとりを明かした。