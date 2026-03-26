ティモンディ高岸宏行、プロ野球選手として5年目 今年34歳で自己最速“150キロ”更新を目標
お笑いコンビ・ティモンディの高岸宏行（33）が26日、都内で行われたエニタイムフィットネス「新生活 粋トレチャレンジ 決意表明イベント」にタレントの岡田結実（25）と共に登場した。プロ野球選手として5年目の目標を語った。
【全身ショット】週10トレーニング…！引き締まった姿を見せつけた高岸宏行
独立リーグ・ルートインBCリーグの「栃木ゴールデンブレーブス」でプロ野球選手としては5年目のシーズンを迎える高岸。「今すぐにでも試合に出れるような準備はしています。20代前後の子たちが多いですけど、NPBという夢を持っていたり、そして地域貢献、みんなに野球を通じて元気や勇気を与えたいという、本当に命をかけて野球やってる子たちしかいないので。そういう子たちと一緒に野球ができてるのが幸せです」と胸を張った。
野球選手としての目標を聞かれると「人生の自己最速が150キロになるんですけど、お客さんの前で披露できていない記録なので、今年34歳になるんですけど、もう一度、34歳からでも成長できるんだというところを見せて勇気を与えたい。だからそこは一つの目標ですね。そして、チームの優勝というのももちろん大前提であります」と決意を語った。
「エニタイムフィットネス」は、「始まる春を、変われる春に。」をキャッチコピーとして新たに掲げ、テレビCMなど全国プロモーションを展開する。
【全身ショット】週10トレーニング…！引き締まった姿を見せつけた高岸宏行
独立リーグ・ルートインBCリーグの「栃木ゴールデンブレーブス」でプロ野球選手としては5年目のシーズンを迎える高岸。「今すぐにでも試合に出れるような準備はしています。20代前後の子たちが多いですけど、NPBという夢を持っていたり、そして地域貢献、みんなに野球を通じて元気や勇気を与えたいという、本当に命をかけて野球やってる子たちしかいないので。そういう子たちと一緒に野球ができてるのが幸せです」と胸を張った。
「エニタイムフィットネス」は、「始まる春を、変われる春に。」をキャッチコピーとして新たに掲げ、テレビCMなど全国プロモーションを展開する。