吉本興業所属のお笑いコンビ、鬼越トマホークの良ちゃん（40）が25日放送のTBS系バラエティー番組「水曜日のダウンタウン」（午後10時）に出演。番組の対応をめぐって、自身のXを通じて苦言を呈した。

鬼越トマホークの良ちゃんと金ちゃんは「何日前まで遡れるのか？『クイズ！晩メシの記憶』」に登場。収録は昨年12月25日。前日24日の夜ご飯から順にさかのぼって当てていくクイズに挑戦した。事前にウソ番組用に提出していた食事写真が証拠となる。

23日の夕食で金ちゃんは「ステーキ・焼き肉丼・牛タン」、良ちゃんは「うに丼」で正解だった。その上で良ちゃんは「どこで食べたかは…ちょっと言いたくないですね」、金ちゃんも「いろいろちょっとありまして…」と反応。進行の御手洗菜々アナが「写真も送っていただいてますけれども、OAではやはり証拠といいますか、尾行班が映像を撮っておりますので」と明かすと、2人は「えっ」「ウソでしょ？」「えっラウンジで？」と驚きの表情を浮かべた。番組は2人がラウンジに乗り込むシーンを公開した。

驚きを隠せない良ちゃんは「五反田のメンズエステには来てないですよね？」と動揺。すかさず金ちゃんから「メシ食ってないだろ、そこで」とツッコミが入った。

良ちゃんは放送翌日の26日、自身のXを更新。「水曜日のダウンタウンさん これを流したら意味無いのよ」と書き出した上で自身が「五反田のメンズエステには来てないですよね？」と疑問を投げかけるシーンの写真を添付。続けて「貴方達の尾行班があまりに酷いから不安に思って質問しました」とした上で「流石にそこまではやらないです笑」と番組側の返答を暴露。「(安心)」と本音をつづり「…これを流したら意味無いのよ」と不快感をいあらわにした。