バック駐車を成功させる具体的な手順とは？

クルマを日常的に利用していると、目的地に到着したあとに必ず向き合うことになるのが駐車です。

走行中の運転には慣れていても、いざクルマを止める場面になると緊張してしまうという人は少なくありません。

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特に日本の駐車環境はスペースが限られていることが多く、自然とバックで駐車する機会が増えるため、この操作に苦手意識を持つ人が多い傾向にあります。

実際、「狭い場所でうまく収められるか不安」「隣のクルマにぶつけてしまいそうで怖い」「まっすぐ止めたつもりなのに曲がっている」といった悩みはよく聞かれます。

こうした不安の背景には、車体の位置や向きを正確に把握することの難しさがあります。目視やドアミラー、バックカメラを使っていても、駐車枠の線との関係を完全に理解するのは簡単ではありません。

しかし、バック駐車にはいくつかの基本的なコツがあり、それを意識することで安定して駐車できるようになります。

上手に駐車する人の多くは、運転席側のドアミラーを中心に情報を取りながら操作しています。

自分に近い側のミラーを基準に車体の傾きや位置を確認し、必要に応じて窓を開けて直接目で見ながら微調整を行うことで、より正確な操作が可能になります。このように複数の方法で状況を確認することが、成功への近道です。

また、狭い駐車場では焦らずゆっくり動くことが非常に重要です。周囲との距離が近いため恐怖を感じやすいですが、ポイントとなるのは「どこを基準にするか」です。

隣のクルマのバンパーの角や壁の角といった目印を意識し、自分のクルマのリアコーナーがそれらに近づくタイミングでハンドルを切ることで、スムーズに枠内へ導くことができます。

具体的な手順としては、例えば進行方向に対して右側の駐車枠に入れる場合、まずは駐車枠に対して垂直の状態を保ちながら進み、運転席側のドアミラーと駐車枠の「右の角」が並ぶ位置で停止します。この時、駐車枠との距離は50cm〜1mほど確保することが目安です。

その後、ハンドルを左にいっぱいまで切り、ゆっくり前進するとクルマは左に旋回します。運転席側のドアミラーに駐車枠の右角が見えたら一度停止します。

次にハンドルを右に切りながらバックしていくと、車体が自然と駐車枠の中に入っていきます。

後退を続けるとクルマが枠に対してまっすぐな状態になるので、そのタイミングでハンドルを戻し、ミラーや目視で確認しながら細かく調整していきます。最後に車止めまでゆっくり下がれば、安定した駐車が完了します。

近年では、こうした操作をサポートする技術も進化しています。たとえばデジタルインナーミラーは、車外に設置されたカメラによって後方の様子を映し出すため、車内の荷物や乗員に視界を遮られることがありません。

さらに、複数のカメラ映像を組み合わせて車両を上から見下ろしたように表示する機能も普及しており、周囲との位置関係を直感的に把握できるようになっています。

加えて、駐車そのものを自動で行うシステムも登場しており、ハンドル操作やアクセル・ブレーキの制御をクルマが担ってくれるケースもあります。こうした機能は、駐車に苦手意識を持つ人にとって大きな助けとなっています。

とはいえ、基本的な操作の理解と慣れはやはり重要です。ポイントを押さえて繰り返し練習することで、駐車は確実に上達します。

落ち着いて周囲を確認しながら操作することを心がければ、狭い場所でも安心してクルマを止められるようになるでしょう。