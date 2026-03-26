◇第98回選抜高校野球大会第8日 2回戦 大阪桐蔭 ― 三重（2026年3月26日 甲子園）

2回戦が行われ、大阪桐蔭と三重がベスト8入りを懸けて対戦した。

大阪桐蔭は初回2死一、二塁から5番・藤田大翔（3年）の中前適時打で1点を先制。しかし、その裏に今大会初登板初先発のエース吉岡貫介（3年）が制球に苦しみ、3四球による1死満塁から右前適時打と内野ゴロの間に2点を失い、逆転を許した。

2回は1死一、三塁から1番・仲原慶二（2年）、2番・中西佳虎（3年）の連続適時打で3―2と逆転。今秋ドラフト候補の吉岡もこの回からチェンジアップやカーブを使い、直球も今大会最速の152キロを計測するなど3者凡退に抑えた。

チームは3回に8番・中島斉志（2年）の中前適時打、4回には指名打者の4番・谷渕瑛仁（3年）の右中間適時二塁打で5―2としたが、その裏に吉岡が2死二、三塁からまさかの暴投連発で2失点。5回にも2四球で1死一、二塁のピンチを招き、109球で2安打5三振も7四球4暴投4失点の大荒れで降板となった。

熊本工との1回戦では1メートル92の長身左腕・川本晴大（2年）が3安打完封勝利。「背番号10」は150球のうち123球を数えた直球で14三振のうち11個を奪い、球速は球場表示で自己最速を1キロ更新する147キロを計測していた。