バナナマン・日村勇紀、大型自動車免許取得目指す 「観光バスを運転してみたくてしょうがなくて」
お笑いコンビ・バナナマンの日村勇紀が26日、都内で行われたアサヒスタイルフリー新商品「トリプルゼロ」発表会に登壇。アサヒスタイルフリーの新CMに出演している日村は、共演の設楽統と近藤春奈と共にCMの衣装で姿を現し、新生活に挑戦したいことについて語った。
【写真】爽やか！ビールを持ち笑顔をみせるバナナマン
「久しぶりの記者発表の場」だと言うバナナマンの2人。会場はオープンスペースになっており、日村は「3階にも人がいる。緊張しているけどうれしい」、設楽は「10年ぶりくらい」と興奮気味な様子で登場した。
中型免許を持っている日村は、「大型免許取得」を目指していると発表。「本当に来月くらいから狙っているんですけど、観光バスを運転してみたくてしょうがなくて」と声を弾ませた。これを聞いた近藤は「もしかしたらサービスエリアで会うかもしれませんね」とにやり。「日村さんの運転でお花見とか行けたら」と笑みを浮かべた。
3人が出演する『アサヒスタイルフリートリプルゼロ』新CM「ただのゼロじゃねーよ」篇（31日放映）は設楽、日村、近藤の3人がホームパーティーを楽しむシーンから始まる。それぞれが持ち寄った食事を楽しみながら同商品を嗜む姿が描かれている。
【写真】爽やか！ビールを持ち笑顔をみせるバナナマン
「久しぶりの記者発表の場」だと言うバナナマンの2人。会場はオープンスペースになっており、日村は「3階にも人がいる。緊張しているけどうれしい」、設楽は「10年ぶりくらい」と興奮気味な様子で登場した。
3人が出演する『アサヒスタイルフリートリプルゼロ』新CM「ただのゼロじゃねーよ」篇（31日放映）は設楽、日村、近藤の3人がホームパーティーを楽しむシーンから始まる。それぞれが持ち寄った食事を楽しみながら同商品を嗜む姿が描かれている。