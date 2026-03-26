ヨネスケこと落語家の桂米助（77）と妻の陽子さんが、26日放送のテレビ朝日「徹子の部屋」（月〜金曜後1・00）にゲスト出演。初対面を振り返った。

ヨネスケは、66歳だった2015年に長年連れ添った前妻と熟年離婚し、24年7月に20歳下の陽子さんと再婚した。その間、1人暮らしをしていたヨネスケは、コロナ禍にも見舞われ、訪れた精神科では「軽い鬱病」と診断された。

現在マネジャー兼付き人を務める陽子さんは、出会った当初のヨネスケについて「もっと元気なイメージがあった」と告白。「初めて会った時は、結構ネガティブな感じ」といい、「ちょっと神経質で暗いのかなって思いました」と振り返った。

介護職の経験がある陽子さんは「“俺は鬱だから”っていう感じだったので、逆に職業柄、勇気づけてあげたいなとか、また元気にテレビに出てほしいな」との思いから、「普通は言っちゃいけない、例えば“死にたい”」と口にするヨネスケに、説教をしたことも。

これを受けて、ヨネスケは「だって10年間ほとんど1人でしょ？しゃべる相手もいない、しかもそこにコロナという」と回想。「だから少しずつ、少しずつ、彼女がいるんだから頑張らなくちゃいけない」と気持ちが変化したという。

陽子さんは「この間も“俺は100歳まで、せめて100歳まで生きるんだ”って言ってて、うれしかったですね」と笑顔を見せていた。