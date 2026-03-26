味つけは白だしだけ。冷めても絶品『鶏のごまから揚げ』カリッとジューシー、失敗知らず
下味は白だしだけで仕上げる、シンプルなおいしさのから揚げ。ころもに加えたごまが香ばしく、噛むほどにうまみが広がります。外はカリッと、中はジューシーに揚がって、ご飯のおかずにもぴったり。手軽に作れる一品です。
白だしごまから揚げ
材料（2人分）
鶏もも肉（から揚げ用）……300g
白いりごま……大さじ2
白だし……大さじ2
片栗粉……大さじ4
サラダ油……適宜
粗びき黒こしょう……少々
作り方
（1）材料の下ごしらえをする
ボールに鶏肉、白だしを入れて混ぜ、そのまま20分ほどおく。ごま、片栗粉を加えて全体にまぶす。
（2）揚げる
フライパンに高さ2cmほど油を入れて中温（170〜180℃。乾いた菜箸の先を底に当てると、細かい泡がシュワシュワッとまっすぐ出る程度）に熱し、（1）を加える。返しながら4〜5分揚げる。取り出して油をきり、器に盛って、粗びき黒こしょうをふる。
白だしのやさしいうまみとごまの香ばしさで、あとを引くおいしさ。味付けは白だしだけで手軽に作れる一品、ぜひ試してみてください。
教えてくれたのは…
郄山 かづえタカヤマ カヅエ
料理家
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出版社の編集アシスタント、料理研究家のアシスタントを経て独立。素材の食感や香りをいかしたシンプルな料理から、華やかなおつまみまで、日々の食事を大切にしながら楽しむレシピを提案している。すぐにまねしたくなるような、ほめられる盛りつけに定評がある。