味つけは白だしだけ。冷めても絶品『鶏のごまから揚げ』カリッとジューシー、失敗知らず

下味は白だしだけで仕上げる、シンプルなおいしさのから揚げ。ころもに加えたごまが香ばしく、噛むほどにうまみが広がります。外はカリッと、中はジューシーに揚がって、ご飯のおかずにもぴったり。手軽に作れる一品です。

白だしごまから揚げ

材料（2人分）

鶏もも肉（から揚げ用）……300g

白いりごま……大さじ2

白だし……大さじ2

片栗粉……大さじ4

サラダ油……適宜

粗びき黒こしょう……少々

作り方

（1）材料の下ごしらえをする

ボールに鶏肉、白だしを入れて混ぜ、そのまま20分ほどおく。ごま、片栗粉を加えて全体にまぶす。

（2）揚げる

フライパンに高さ2cmほど油を入れて中温（170〜180℃。乾いた菜箸の先を底に当てると、細かい泡がシュワシュワッとまっすぐ出る程度）に熱し、（1）を加える。返しながら4〜5分揚げる。取り出して油をきり、器に盛って、粗びき黒こしょうをふる。

白だしのやさしいうまみとごまの香ばしさで、あとを引くおいしさ。味付けは白だしだけで手軽に作れる一品、ぜひ試してみてください。

（『オレンジページ』2026年3月17日号より）