東京時間に伝わった指標・ニュース



※経済指標

特に目立った経済指標の発表はありませんでした



※要人発言やニュース

【イラン情勢】

トランプ米大統領が米イラン戦争終結に意欲示すも難しい（WSJ）

イランが対話拒否し続けている、イスラエルが単独で攻撃続ける可能性

我慢の限界により湾岸諸国がイランに対する独自の報復措置を検討



米国は協議に向けイラン国会議長と外相を一時的に標的リストから除外

交渉相手とされるガリバフ国会議長が米国に譲歩する可能性極めて低い



ガリバフ国会議長「米国の動きを監視している、我々の決意を試すな」

アラグチ外相「イランの政策は抵抗の継続」「米国との交渉を拒否する」



イラン議会が「ホルムズ海峡通行料」案を審議中、来週にも導入決定へ

我々がホルムズ海峡の安全保障を担っているため通行料払うのは当然だ



イスラエルがイラン全土の複数地域でインフラに対し「大規模空爆」実施

ロシアがイランにドローンなど軍事支援の提供を開始、月末に輸送完了



【原油市場】

トランプ米政権が原油1バレル200ドルに到達した場合の影響を検証中

最悪のシナリオについて分析、200ドルに到達するとは予想していない



【豪州】

ケント豪中銀総裁補佐

原油高がインフレさらに加速させる恐れ、利上げが必要になる可能性も

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