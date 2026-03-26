『探偵！ナイトスクープ』（テレビ朝日系）が3月20日に放送され、家に鎮座する全く動かない巨大金庫を動かす様子が描かれた。

【映像】2トンの巨大金庫をあっさり動かす様子（実際の映像）

視聴者から寄せられた依頼にもとづいて、探偵局長が部下の探偵たちを野に放ち、世のため、人のため、公序良俗・安寧秩序を守るべく、この世のあらゆる事どもを徹底的に調査追求する同番組。今回の「絶対に動かない巨大金庫！？」は、岐阜県の女性（44）から寄せられた次のような依頼だ。

『我が家には中は空っぽなのですが、とにかく重くて重くて、夫と2人で押しても引いても1ミリも動かない金庫があり、とても困っております。将来、夫と2人でこの家を出て移住も考えているのですが、もしこの金庫を動かすこともできないのなら、家も売れないのではないか。たとえ売れたとしても、買主さんからどかしてほしいと言われたらどうやって家から出せばいいのかもわかりません。この先、歳をとっていくばかりなのに、2人で入るには少々狭いですが、棺桶にするしかありません。現在引き取ってくれる先も見つかってはいませんが、せめてこの金庫が動かせることだけでもわかれば、これから先の生活も少しは気持ちが楽になるような気がしています。どうか金庫が動くのか確かめていただけないでしょうか。追伸、元々我が家は中古でログハウスを購入したのですが、その時からすでにこの金庫が置いてあり、全オーナーの方からよかったら使ってと言われ譲り受けたものです』

この依頼を受け、竹山隆範探偵が調査を開始した。問題の金庫はログハウスの1階に鎮座しており、前の持ち主によると元々は銀行で実際に使われていたものだという。実は以前、所ジョージさんの番組の「開かずの金庫」企画に応募したことがあったが、下見に来た優秀なADがあっさりと開けてしまったため、放送がお蔵入りになったという悲しい過去が明かされた。

今回は「開ける」のではなく「動かす」ことが目的。しかし、金庫の下についている車輪は縦方向にしか動かず、すぐ前にはエコキュート（給湯器）が設置されているため、力技で引っ張り出そうとしてもぶつかってしまうという厄介な状況だった。

まずは力自慢の助っ人として、247.5キロの力石を持ち上げたことがある、どすこい坂本さんと、ストロングマンの中嶋さんが登場。日本を代表するような力持ち2人に探偵たちも加わって渾身の力で押してみると、なんとか後ろの壁との間に少しの隙間を作ることはできた。しかし、エコキュートを避けて横に動かすことはやはり困難だった。

そこで、建築現場で人力では運べない重いものを扱う専門職「重量屋」の方々に助けを求めることに。重量屋によると、この金庫はおそらく2トン以上はあるという。彼らは滑りを良くする「スライディングペーパー」という専門道具を持参して登場。若手スタッフとともに作業に取り掛かると、びくともしなかった巨大金庫があっさりと浮いて動き出した。

見事に金庫を動かせるという事実が判明し、依頼者は「大きなことを成し遂げたような達成感がある」とホッとした様子。将来引っ越す際などには重量屋さんに頼めばよいことが分かり、長年の不安から解放された。しかし、今はまだ引っ越すわけではないため、金庫はサッと元の位置に戻されたという。