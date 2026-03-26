高校2年生MF西岡健斗が磐田とプロ契約締結「幼い頃から憧れ続けてきたこのクラブで…」
ジュビロ磐田は26日、今月25日付でジュビロ磐田U-18のMF西岡健斗(2年)とプロ契約を締結したことを発表した。今後はトップチームの選手として活動しながら、引き続きU-18でも活動するとしている。
西岡は中学年代から磐田のアカデミーに在籍している。昨年は2種登録選手として天皇杯の1試合に出場した。また、昨年はU-17日本代表の9月メンバーにも入った。
プロ契約締結に際して「幼い頃から憧れ続けてきたこのクラブで、夢であったプロサッカー選手としてのキャリアをスタートできることを大変嬉しく思います。これまで支えてくださった全ての方々に心から感謝し、謙虚な気持ちで精一杯頑張ります」と西岡。続けて以下のようにコメントしている。
「まずはU-18のプレミアリーグでチームを勝たせる活躍をし、トップチームではJ1昇格という目標に向けて、少しでも多く貢献できるよう全力で戦います。ジュビロ磐田に関わる全ての皆様、応援よろしくお願いします!」
西岡は中学年代から磐田のアカデミーに在籍している。昨年は2種登録選手として天皇杯の1試合に出場した。また、昨年はU-17日本代表の9月メンバーにも入った。
プロ契約締結に際して「幼い頃から憧れ続けてきたこのクラブで、夢であったプロサッカー選手としてのキャリアをスタートできることを大変嬉しく思います。これまで支えてくださった全ての方々に心から感謝し、謙虚な気持ちで精一杯頑張ります」と西岡。続けて以下のようにコメントしている。
「まずはU-18のプレミアリーグでチームを勝たせる活躍をし、トップチームではJ1昇格という目標に向けて、少しでも多く貢献できるよう全力で戦います。ジュビロ磐田に関わる全ての皆様、応援よろしくお願いします!」