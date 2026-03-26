上田竜也が“大橋和也（なにわ男子）の倒し方”をInstagramで公開。上田はたびたび、自身が所属するSTARTO ENTERTAINMENTのアーティストを標的に“弊社の倒し方”と題し、誰かしらを倒している様子を写真で投稿しており、今回は大橋が標的となった。

【写真】上田竜也が大橋和也を“プリンプリンポーズ”の隙をついて捕獲する“弊社の倒し方”①～④

■大橋の「伝説の自己紹介」からの急展開にファン爆笑

ふたりは赤い幕をバックに黒スーツ姿で登場。4コマ漫画風に計4枚の写真が公開されている。

「1 まずは あの伝説の自己紹介してよ！ お願い！お願い！と ひたすらへりくだります」

という説明が添えられた1枚目には、手を合わせてお願いする表情の上田の隣で、まんざらでもなさそうに頭に手をやりながら笑顔を見せる大橋が写し出されている。

さらに

「2 大橋君の気分が良くなって まんまとお尻プリンプリン！と自己紹介を始めバカ丸出しのケツを突き出した所で すかさずしゃがみ込み渾身のカンチョーをけつの穴にぶち込みます」

と、大橋が自己紹介“プリン食べすぎてお尻プリンプリン！”ポーズをしている隣で躍動感たっぷりにしゃがみ込む上田が写し出された2枚目、そして上田の指がブレ気味になほどスピード感あふれる動きを捉えた3枚目も公開。

そして

「3 カンチョーは地獄の苦しみでしばらく動けなくなるので あとは持ち帰って自由に調理しましょう」

と、お尻をおさえている大橋をニヤリと笑いながら担いでいる上田の写真で締め括られている。

しかし

「追伸 なんか監視カメラがずっと俺を追いかけてるので多分俺は捕まります」

という不穏（！？）なメッセージも。確かに2～4枚目には監視カメラらしきものが写り込んでいる。

コメント欄には「倒し方シリーズ大好き」「躍動感がすごすぎる」「ふたりともかわいい」「大橋くんお尻大丈夫かな笑」「大橋くんとの絡みが見られるとは」「なにわまでやられたか！」「調理法が気になります」などといったファンの声が続々と届いている。

上田と大橋は共に3月25日、東京・有明エリアに4月25日に開業する新劇場・EXシアター有明のオープニングラインナップ発表会に登壇していた。

上田はこれまでもInstagramで、堂本光一やふぉ～ゆ～、菊池風磨（timelesz）を標的に“弊社の倒し方”を披露している。

■上田が大橋をカンチョーで倒す！？4コマ漫画風“弊社の倒し方”

■堂本光一が見事な階段落ち“弊社の倒し方”

■ふぉ～ゆ～のチームワーク炸裂“弊社の倒し方”

■菊池風磨も担がれる“弊社の倒し方”