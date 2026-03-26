◆センバツ第８日 ▽２回戦 英明６―３東北（２６日・甲子園）

昨秋の四国王者で明治神宮大会で４強入りした英明が２回戦で東北を下して、春夏通じて初のベスト８進出を決めた。

同点の４回２死一塁、８番の榎本侑晟（２年）が頭部死球を受け、ストレッチャーで運び出された。直後の２死一、二塁から前田渉（２年）、池田隼人（３年）の連続適時打で２点のリード。臨時代走を送られていた榎本は、その裏の三塁の守備から復帰すると、６回１死から再び脚部に死球。そこからチームは満塁のチャンスをつくり、松原蒼真（３年）の２点二塁打などで東北を突き放した。

いずれも死球からチャンスをつくった榎本は試合後、元気に取材対応。頭部死球については「全然意識があって動ける状態でしたし、試合に出たかったので『行けます』と守備に行きました。（臨時代走を出されて守備から）戻るだけで拍手してくれて、（甲子園は）温かいなと思いました」と笑顔を見せた。

なぜか普段から死球が多いという。昨秋の公式戦では１１試合で５死球。それだけでなく「ケース打撃でもデッドボールが多くて。投手にはどうしても当ててしまう、みたいにチーム内でもよく言われてて。練習試合とかでも多いので当たり慣れています」と明かした。「ヒットを打てなくても死球で塁に出られたらチームにとって良いことができていると思うので、２打席目も当たったけどラッキーという感じでした」と胸を張った。