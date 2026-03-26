Snow Man佐久間大介、K-POP人気アイドルらと中華街降臨 撮影休憩中の散歩ショットに「オーラすごい」「遭遇したかった」と反響
【モデルプレス＝2026/03/26】Snow Manの佐久間大介が3月24日、自身のInstagramを更新。豪華メンバーとの街中でのショットを公開し話題を呼んでいる。
【写真】スノメンバー「オーラすごい」K-POP人気アイドルらと中華街満喫
佐久間は「撮影の休憩中に中華街を散歩して3人でご飯食べに行った」とつづり、佐久間が初の映画単独主演を飾る映画「スペシャルズ」（公開中）で共演するNCT 127（エヌシーティーイチニナナ）の中本悠太（ユウタ）や劇団EXILEの青柳翔との中華街での写真を複数枚投稿。「映画スペシャルズオフショット」のハッシュタグを添え、ほとんど変装せず3人で中華街を満喫中の自撮りショットを公開している。
この投稿にファンからは「共演者と仲良しで微笑ましい」「中華街行けば会えたかも」「中華料理いいな」「オーラすごい」「遭遇したかった」「映画見ました」などコメントが寄せられている。（modelpress編集部）
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【写真】スノメンバー「オーラすごい」K-POP人気アイドルらと中華街満喫
◆佐久間大介、中華街でのオフショット公開
佐久間は「撮影の休憩中に中華街を散歩して3人でご飯食べに行った」とつづり、佐久間が初の映画単独主演を飾る映画「スペシャルズ」（公開中）で共演するNCT 127（エヌシーティーイチニナナ）の中本悠太（ユウタ）や劇団EXILEの青柳翔との中華街での写真を複数枚投稿。「映画スペシャルズオフショット」のハッシュタグを添え、ほとんど変装せず3人で中華街を満喫中の自撮りショットを公開している。
◆ 佐久間大介の投稿に反響
この投稿にファンからは「共演者と仲良しで微笑ましい」「中華街行けば会えたかも」「中華料理いいな」「オーラすごい」「遭遇したかった」「映画見ました」などコメントが寄せられている。（modelpress編集部）
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