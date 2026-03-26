KALMAが、約1年3か月ぶりとなる新曲「春の魔法」を3月25日（水）に配信リリースした。

「春の魔法」は、桜の季節になるたび思い出してしまう、言えなかった「さよなら」をテーマにした春のポップソング。サウンドプロデューサーにNaoki Itaiを迎え、軽快さと切なさが同時に駆け抜けるサウンドで、過去に捉われながらも前へ進もうとする心を描いている。

リリースにあわせ「春の魔法」のリリックビデオも公開されている。リリックビデオは、桜を見るたびに思い出してしまう過去と忘れられない記憶を、窓の向こうの景色に重ねて描いた映像作品。春の訪れとともに蘇る感情を繊細に映し出している。

KALMAは2026年にバンド結成10周年を迎える。アニバーサリーイヤーとなる今年の歩みにも注目していきたい。