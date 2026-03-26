女優でタレントの岡田結実が２６日、東京・赤坂のベクトルスタジオＢで行われた２４時間無休フィットネスジム「ＡＮＹＴＩＭＥ ＦＩＴＮＥＳＳ」主催の「新生活 粋トレチャレンジ決意表明イベント」に出席した。２月４日に第１子出産を発表して以来、初の公の場。「子どもに感謝しています」と幸せそうな笑顔を浮かべた。

２５年４月に美容関係の仕事をしている一般男性と結婚し、今年２月に第１子が誕生したことを発表。出産発表からわずか５０日のこの日、ピンク色のセットアップ姿で登場し、２種類のトレーニングにも挑戦。「汗かいた〜」と充実の表情を浮かべた。

イベント終了後、取材に応じた。産後初イベントに対して「緊張感はあります。出産から少したっているので、体や心のメンタル部分はめちゃくちゃ明るいですし、人として１から学び直していると思います。両親から受け継いだ教えを言葉が通じないけど教えている。子どもを通して、教えてもらうことが多い。私って狭い視野で物事を見ていたと気付いて、子どもには感謝しています」と笑顔を浮かべた。

父はますだおかだ・岡田圭右、母はタレント・岡田祐佳（２０１７年離婚）。自身も親の立場になり、両親への思いがより一層増した様子だ。「父親はお金を稼ぐ能力もそうですし、魂を売って…」と話すと、同席したお笑いコンビ・ティモンディの高岸から「飛び抜けてますもんね」と声を掛けられ大笑い。続けて「父の仕事に対して、職人としての背中を見ていたし、母親の主婦としての子どもに向き合い方を照らし合わせていると、親に感謝しました。誇りを持って頑張って子育てしていきたい」と感慨深げだった。

出産後「尊敬している」と話すモデルで女優のＭＥＧＵＭＩから「子育ては大変だけど、結実ちゃんならできるよ」と激励されたことも。「いつかＭＥＧＵＭＩさんみたいになりたい。あんなスターのＭＥＧＵＭＩさんにも大変な時期があったんだって改めて知ることができました」と語った。

今後の目標にも言及。「人として生まれ変わっている最中。独身の時は過去の恋バナをしても問題なかったですが、今は将来子どもが知ったらどう思うんだろうって。今日は高岸さんを見て、人に笑顔を届けられる人が素敵だと思ったので、タレントとしても、女優さんとしても、母としても、みなさんがデトックスできるような存在になりたい」

◆岡田 結実（おかだ・ゆい）２０００年４月１５日生まれ。２５歳。大阪府出身。１歳の０１年に子役モデルとしてデビュー。１０〜１３年にＮＨＫＥテレ「天才てれびくんＭＡＸ」「大！天才てれびくん」にレギュラー出演。１７年の映画「傷だらけの悪魔」で女優デビュー。１８年、テレビ朝日系「静おばあちゃんにおまかせ」ドラマ初出演・初主演。父はますだおかだ・岡田圭右、母はタレント・岡田祐佳＝１７年に離婚＝、兄は俳優・岡田隆之介。身長１６０センチ。