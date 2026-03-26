韓国の劇場アニメーション映画『Your Letter（英題）』が、『縁の手紙』の邦題で2026年秋に公開されることが決定。あわせてティザービジュアルと日本版特報映像が公開された。

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韓国のウェブトゥーン『縁の手紙』をアニメーション化した本作。10月の韓国での公開後、観客動員数は22万人を記録し、日本を含め世界166カ国での配給が決定している。日本での配給を担当するのは、『君の名は。』『すずめの戸締まり』などの新海誠監督作品で知られるアニメーション制作会社、コミックス・ウェーブ・フィルム。同社が海外の劇場アニメーションを配給するのは今回が初となる。原作のウェブトゥーン『縁の手紙』は、2018年に公開されるや最高評価を獲得した。

監督を務めたのは、公開から1年で累計再生数1億5千万回を突破したYouTubeのショートアニメシリーズ『A Day Before Us』のキム・ヨンファン。今作が初の長編アニメーション監督作となる。 転校先の学校で偶然謎の手紙を見つけた主人公が、手紙の中のヒントをもとに校内の様々な場所で手紙を探しながら、新しい友達に出会い成長していく物語だ。

公開されたティザービジュアルでは、転校先の学校で孤独を抱える少女・ソリが、緑に囲まれた物陰でひとり手紙を読む。そんな秘密めいた姿に、「ずっと孤独だった。この奇跡に出会うまでは」というキャッチコピーが重なっている。

あわせて公開された日本版特報では、心を閉ざしていたソリが、転校先で差出人不明の手紙に導かれ、世界が輝き出すさまが描写されている。韓国の人気デュオAKMUのイ・スヒョンが歌う主題歌「Your Letter」が使用されている。（文＝リアルサウンド編集部）