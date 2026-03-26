JINSは、ユーザーに合った理想のレンズを提案する「レンズ診断」機能の提供を開始する。まずは、28日オープンの「JINS 銀座店」から導入される。

「レンズ診断」は、専用サイトにアクセスし、設問に回答していくことで、ユーザーのニーズに合わせたレンズを提案する機能。例えば、「曇り防止」「紫外線ケア」「2WAY（メガネ・サングラス）利用」といった具体的な機能から、「本日中に受け取りたい」などの納期に関するものまで、幅広い設問が用意されている。これらを約1分で診断を行い、ニーズに合致したレンズを根拠もあわせて提案するという。

フレーム選びをサポートする機能とあわせて利用することで、スタッフに相談する前のセルフチェックや、自分の欲しいメガネの整理に活用できるとのこと。

同機能は、生成AIと画像判定ロジックを活用したサービス「JINS AI」の1つ。ほかにも、顔の各パーツから客観的に理想のフレームが導き出される「似合い度判定」機能（約100店舗で導入）や、顔写真と漠然とした要望から提案を行う「対話型の商品提案」機能（20店舗で導入）が用意されている。

「レンズ診断」機能を含めた「JINS AI」の全サービスは、28日に新しくオープンするグローバル旗艦店「JINS 銀座店」で利用可能となる。