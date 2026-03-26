全店実食調査！『おとなの週末』が自信を持っておすすめするお店をご紹介します。今回は、東京・戸越銀座のラーメン店『らーめん えにし』です。

見た目はレトロ。味は絶妙に旨さが重なる至極の一杯

サバ節と4種の煮干しの香りが広がったかと思えば、豚と鶏による力強き旨さが後から押し寄せる。麺を啜れば、小麦に加えたライ麦が香り、歯応え、味わいの異なる2種のチャーシュー（モモとバラ）も存在を強く主張する。どこか懐かしい佇まいながら、計算され尽くした味の重なりは見事のひと言だ。

チャーシュー2種（竹）1050円

『らーめん えにし』チャーシュー2種（竹）1050円

戸越銀座『らーめん えにし』

［店名］『らーめん えにし』

［住所］東京都品川区平塚2-18-8藤井ビル2階

［電話］03-3788-5624

［休日］日・月

［営業時間］11時〜15時（14時半LO）、17時〜21時半（21時LO）、土・祝：11時〜17時半（17時LO）

［交通］東急池上線戸越銀座駅から徒歩2分

撮影／大西尚明、取材／編集部

※写真や情報は当時の内容ですので、最新の情報とは異なる可能性があります。必ず事前にご確認の上ご利用ください。

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※月刊情報誌『おとなの週末』2026年2月号発売時点の情報です。

【画像】長いメンマも特徴！ 味わいも見た目も異なる2種のチャーシューが並ぶラーメンはとても美しくレトロな雰囲気（2枚）