北斗晶、アンミカの誕生日をサプライズで祝福「ミカちゃんお誕生日おめでとう」

タレントの北斗晶が25日に自身のアメブロを更新。モデルでタレントのアンミカの誕生日をサプライズで祝福したことを明かした。

この日、北斗は情報番組『ヒルナンデス！』（日本テレビ系）の生放送に出演したことを報告。「今日は、マヂカルラブリーの村上君から私が大好きな粒胡椒をいただきました〜」とプレゼントを紹介し「お肉とか魚とかに乗せて食べるとひと味変わって、胡椒好きにはたまりません」と喜びをつづった。

その後更新したブログでは「今日はヒルナンデス生放送の後にもう一本、番組収録に。。」と多忙な1日を報告。「偶然、今日がお誕生日のアン・ミカちゃんの」「楽屋にサプライズケーキ」を用意したことを明かし「ミカちゃんお誕生日おめでとう」と祝福した。

また、収録が長引いたため「新幹線の時間に間に合わなくなってしまうので泣く泣く途中退席する事になってしまいました」と明かし「本当に残念すぎる〜」と心境を吐露した。

最後は「ただいま、無事に新幹線に乗れて明日の生放送の為に大阪に向かっております」と報告し「明日は関テレの【旬感LINEとれたてっ！】生放送です。宜しければ見てくださいね〜」と呼びかけ、ブログを締めくくった。