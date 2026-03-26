【算数クイズ】1分で挑戦！ 空欄を穴埋めして50 □ 5 □ 3 = 7の計算式を解いてみよう
適切な計算記号を見つけて式を完成させる「算数クイズ・初級編」！
数字の組み合わせをパズル感覚で楽しんでみてください。日頃の脳の疲れをリフレッシュするのにぴったりですよ。
50 □ 5 □ 3 = 7
ヒント：最初の「50」を「5」でどう処理するかが最大のポイント。計算結果の「7」を導き出すには、まず数字を小さくする必要がありそうです。
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▼解説
記号を当てはめて計算すると、次のようになります。
50 ÷ 5 − 3 = 7
算数のルール通り、まずは割り算から計算しましょう。まず「50 ÷ 5 = 10」を計算します。その結果から3を引くことで「10 − 3 = 7」となり、式が成立します。
このように四則演算の優先順位を思い出しながら解くことで、論理的思考が鍛えられます！
※本クイズは、複数の解釈・正解が考えられる場合があります。本記事では、その中の一例として解答を紹介しています
※本クイズは、All About ニュース編集部が企画・作成したものです
(文:All About ニュース編集部)
数字の組み合わせをパズル感覚で楽しんでみてください。日頃の脳の疲れをリフレッシュするのにぴったりですよ。
問題：□に入る計算記号は？次の式の□の中に「＋・−・×・÷」のいずれかを入れて、正しい式を完成させてください。
50 □ 5 □ 3 = 7
ヒント：最初の「50」を「5」でどう処理するかが最大のポイント。計算結果の「7」を導き出すには、まず数字を小さくする必要がありそうです。
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正解：左の□に「÷」、右の□に「−」正解は、左から順に「÷（わる）」と「−（ひく）」を入れる、でした。
▼解説
記号を当てはめて計算すると、次のようになります。
50 ÷ 5 − 3 = 7
算数のルール通り、まずは割り算から計算しましょう。まず「50 ÷ 5 = 10」を計算します。その結果から3を引くことで「10 − 3 = 7」となり、式が成立します。
このように四則演算の優先順位を思い出しながら解くことで、論理的思考が鍛えられます！
※本クイズは、複数の解釈・正解が考えられる場合があります。本記事では、その中の一例として解答を紹介しています
※本クイズは、All About ニュース編集部が企画・作成したものです
(文:All About ニュース編集部)