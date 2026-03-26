日本に駐在するイランのペイマン・セアダット大使は、日本が紛争の解決に向けて主導的な役割を果たすことに期待感を示しました。

日イラン友好議連会長 岸田文雄 元総理

「世界は、そして日本は極めて難しい舵取りが迫られている。あらゆるこの外交チャンネルを駆使して対話を行い、課題解決に向けて汗をかいていかなければならない」

きょう（26日）国会内で日イラン友好議連の総会が開かれ、会長を務める岸田元総理は、日本と同盟関係にあるアメリカと伝統的な友好関係にあるイランとのバランスをとりながら、「日本外交の方向と国益をどう守っていくのか考えていかなければならない」と訴えました。

総会にはイランのペイマン・セアダット駐日大使が招かれ、議員らといまの中東情勢について意見を交わしました。

会合が終わった後、セアダット大使は取材に対し、「日本は平和を愛する信頼できる友好国」だとして、日本が紛争の解決に向けて主導的な役割を果たすことに期待感を示したうえで、ホルムズ海峡の安全についても対話を通じて解決の道筋を探る意向を示しました。