日本橋高島屋（東京都中央区）内の高島屋史料館ＴＯＫＹＯで、企画展「やっぱりゾウが好き デパートの屋上にゾウがいた！」が開かれている。

戦後間もなく、日本橋高島屋で飼われていたゾウの「タカちゃん」に関する資料や、一般から寄せられたタカちゃんの写真など計約１００点を展示している。

雌のアジアゾウで、１９５０年にタイから日本に運ばれた。来日当初は生後８か月で体重は約５６０キロだったが、４年後には約１・８トンにまで成長。高島屋の屋号にちなんで「タカちゃん」や「高子」と呼ばれるようになり、子どもたちを背中に乗せたり、太鼓を鼻でたたく芸を披露したりして人気を集めた。５４年に上野動物園に寄贈された後、多摩動物公園に移り、９０年に死んだ。

当時の写真がほとんど保存されていなかったため、企画展の開催に向けて史料館が一般から募集したところ、約１３０人からタカちゃんの写真が寄せられた。多くがタカちゃんの背中に乗っているところを収めたもので、「ゾウの背は思いのほか高くて、うれしいより怖かった」「係の方が『乗りたい人！』と言うと、皆が一斉に手を挙げ、私も必死に手を伸ばしました」といった思い出話も届いたという。

開催中の企画展では、これらの写真などをスライドショー形式で紹介しているほか、国立科学博物館に収蔵されていた下あごの骨や、タカちゃんが使っていたとみられる真ちゅう製のラッパなどが並ぶ。江戸時代にゾウの山車をひいていた日枝神社の「山王祭」や、日本企業が社名やイメージキャラクターに起用してきた歴史など、日本人とゾウとの関わりをひもとく展示も用意している。

史料館の海老名熱実館長は「今のように娯楽があふれていない中、家族でデパートを訪れてゾウに乗った記憶は、宝物として皆さんに息づいていた。企画を通して、ゾウが日本社会に与えた影響を感じてもらえれば」と話している。

企画展は８月３１日まで。午前１０時半〜午後７時半。入場無料。毎月第２火曜日（祝日の場合は翌日）と８月１９日は休館。