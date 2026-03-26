パク・ソジュン、新しい作品の撮影中と告白「初めて挑戦するジャンル」に刺激
【モデルプレス＝2026/03/26】韓国俳優のパク・ソジュンが26日、都内にて開催された「meet tree」ブランドアンバサダー就任記者発表会に出席。新しい作品にクランクインしていることを伝えた。
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同ブランドのアロマミストを日常的に使い、1日のスタートと締めくくりをしているというソジュンは同ブランドへの印象について「Refresh」とフリップに書いて回答。MCの古家正亨氏から「スプレーを枕カバーにかけると、ファンはソジュンさんと同じ感覚を味わっているというふうに考えていいわけですよね？」と聞かれ「そうですね！そのようにしていただきたいです」と満面の笑顔で頷いた。
さらに、日常のシーンでリフレッシュできる瞬間を問われると「全ての仕事を終えてシャワーを浴びる時」と話したソジュン。友人と会うこともリフレッシュに繋がるというが「最近お互いに忙しくてなかなか友達に会う時間がないんですね。でも今は新しい作品の撮影をしているところです。その作品というのは初めて挑戦するジャンルですので、とても撮影も楽しくてそこで新しい刺激を受けていて、その刺激を感じると僕は生きているんだなと実感させられます。なので今ベストを尽くして撮影に打ち込んでいます」と新たな作品の撮影に入り、俳優業に打ち込んでいることを明かしていた。
森のある暮らしを届けるサステナブル・ライフスタイルブランド「meet tree」では、ソジュンが出演する新WebCMの公開に先駆けて、ティザー動画「PARK SEO JUN 出会い」篇が同日より「meet tree」公式Youtubeなど各種SNSにて公開される。同ブランドは、ソジュンをブランドアンバサダーとして迎えた理由として、彼の持つ誠実で自然体なイメージ、そして国境を越えて信頼を築いてきた歩みが、「meet tree」の理念と深く重なっていたためだと伝えている。（modelpress編集部）
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◆パク・ソジュン、新しい作品の撮影中
同ブランドのアロマミストを日常的に使い、1日のスタートと締めくくりをしているというソジュンは同ブランドへの印象について「Refresh」とフリップに書いて回答。MCの古家正亨氏から「スプレーを枕カバーにかけると、ファンはソジュンさんと同じ感覚を味わっているというふうに考えていいわけですよね？」と聞かれ「そうですね！そのようにしていただきたいです」と満面の笑顔で頷いた。
◆パク・ソジュンが来日
森のある暮らしを届けるサステナブル・ライフスタイルブランド「meet tree」では、ソジュンが出演する新WebCMの公開に先駆けて、ティザー動画「PARK SEO JUN 出会い」篇が同日より「meet tree」公式Youtubeなど各種SNSにて公開される。同ブランドは、ソジュンをブランドアンバサダーとして迎えた理由として、彼の持つ誠実で自然体なイメージ、そして国境を越えて信頼を築いてきた歩みが、「meet tree」の理念と深く重なっていたためだと伝えている。（modelpress編集部）
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