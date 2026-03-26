2児の母・石川梨華、大量のナムル＆子供用ガーリックライス披露「栄養満点」「食欲そそられる」の声
【モデルプレス＝2026/03/26】元モーニング娘。でタレントの石川梨華が3月25日、自身のInstagramストーリーズを更新。ナムルとガーリックライスの手料理を披露した。
【写真】41歳元モー娘。「いい香りが漂ってきそう」手作りナムル＆ガーリックライス
石川は「大量のナムル」とコメントを添え、にんじん、きゅうり、ほうれん草、もやしなどが入りごまがかかった容器いっぱいのナムルを公開。さらに「子供のガーリックライス」とカットした肉がたくさん入ったガーリックライスも披露し、「ガーリックチップスを作ってステーキ焼くよ！」とつづっている。
この投稿に、ファンからは「いろんな野菜が入ってて栄養満点」「食欲そそられる」「いい香りが漂ってきそう」「彩り綺麗」「子供が喜びそう」などの声が上がっている。
石川は2017年3月に巨人・野上亮磨投手（当時）と入籍。2018年4月に第1子長男、2020年1月に第2子次男の出産を報告している。（modelpress編集部）
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【写真】41歳元モー娘。「いい香りが漂ってきそう」手作りナムル＆ガーリックライス
◆石川梨華、手料理公開
石川は「大量のナムル」とコメントを添え、にんじん、きゅうり、ほうれん草、もやしなどが入りごまがかかった容器いっぱいのナムルを公開。さらに「子供のガーリックライス」とカットした肉がたくさん入ったガーリックライスも披露し、「ガーリックチップスを作ってステーキ焼くよ！」とつづっている。
◆石川梨華の投稿に反響
この投稿に、ファンからは「いろんな野菜が入ってて栄養満点」「食欲そそられる」「いい香りが漂ってきそう」「彩り綺麗」「子供が喜びそう」などの声が上がっている。
石川は2017年3月に巨人・野上亮磨投手（当時）と入籍。2018年4月に第1子長男、2020年1月に第2子次男の出産を報告している。（modelpress編集部）
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